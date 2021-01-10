«Справа» НАБУ проти Татарова » має досить сумнівну процесуальну перспективу, - Ігор Попов

Кампанія проти Татарова якраз спрямована на нейтралізацію пропозицій щодо «жорсткого перезавантаження». Кримінальна справа НАБУ щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова базується на слабких доказах і розпочато для політичного тиску на чиновника. Про це заявив політолог Ігор Попов.

«Логічним поясненням активності проти Татарова можуть бути його публічні заяви з критикою НАБУ і пропозиціями «перезавантажити» Бюро — так само, як раніше перезавантажили НАЗК, ЦВК, а також Верховну Раду. З 16 грудня частина статей закону «Про Національне антикорупційне бюро» втратили силу, Верховна Рада готує нову редакцію закону, і кампанія проти Татарова якраз спрямована на нейтралізацію пропозицій щодо «жорсткого перезавантаження». Тому, незважаючи на юридичні сумніви, піар-складова справи «НАБУ проти Татарова» буде розвиватися ще досить довго», — сказав він в інтерв’ю журналістам 112 каналу.

Ігор Попов звернув увагу, що в даній справі «сторони не рахуються з таємницею слідства», тому всі деталі давно є публічними.

«Справа» НАБУ проти Татарова » має досить сумнівну процесуальну перспективу. Чотири роки тому колишній нардеп у змові з керівником будівельної фірми надали хабар у вигляді безоплатного паркомісця чиновнику-криміналісту за фальшиву експертизу. Два тижні тому у справі з’являється додатковий фігурант — Татаров, роль якого у злочинній схемі не зовсім зрозуміла. Татаров на той час не був посадовою особою, тому не міг зловживати впливом. Також він не розпоряджався паркомісцями, тому не міг їх надати як неправомірну вигоду», — сказав він.

Політолог також зазначив, що підозра проти Олега Татарова базується на свідченнях організатора схеми (Максима Микитася) і завуальованому листуванні в WhatsApp, яка не є доказом.

«Тому не важливо — вручать підозру чи ні, — слідство навряд чи доведе участь Татарова у відносинах між забудовниками і експертом, і справа навіть не дійде до суду… особливо пікантною буде ситуація, якщо заради свідчень проти Татарова у справі» про паркомісце » звільнять від покарання організаторів квартирної справи зі збитками в 81 млн гривень. Паркомісце явно коштувало на пару порядків менше», — підсумував Ігор Попов.