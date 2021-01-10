Якщо доведуть кнопкодавство призначення Шкарлета матимуть визнати недійсним, - юрист

Аби довести кнопкодавство нардепів з фракції ОПЗЖ під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, депутатам знадобиться відео із фактом кнопкодавства чи фактом відсутності цих нардепів під час голосування. Також суд може опитати охорону, яка фіксує час прибуття нардепа до парламенту. Про це розповів експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук Микола Марченко.

«Кнопкодавство у судовій практиці зазвичай доводиться двома способами: або відеозаписом із цим фактом, або реєстраційними даними, що депутата, який проголосував, у цей час не було у залі. Окружний адміністративний суд, до якого подається така заява, має право витребувати усі потрібні дані з апарату Верховної Ради, й апарат матиме терміново ці дані надати. Свідчити ж під час судового засідання можуть як позивачі, так і інші народні депутати, їх помічники-консультанти, працівники апарату парламенту чи журналісти, акредитовані у Раді», - каже експерт.

Якщо у суді доведуть, що хоча б один голос був сфальсифікований, — призначення Шкарлета матимуть визнати недійсним, а нардепів, що кнопкодавили, притягнуть до відповідальності. Щоправда, йдеться скоріше про дисциплінарну відповідальність: