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За затягування призначення виборів мера Харкова не буде ніяких санкцій, - член ЦВК

18 декабря, 11:00  Политическая  Украина

 

Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Про це розповів член ЦВК Юрій Мірошниченко.

 

Харків, Кернес, Кернес помер, смерть Кернеса, вибори, ЦВК, Юрій Мірошниченко

 

Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Про це розповів член ЦВК Юрій Мірошниченко.

 

«Ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24». 

 

За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету, це велике навантаження у десятки мільйонів гривень.

 

У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик помер в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

 

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%.  9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.

 

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