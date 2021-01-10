За затягування призначення виборів мера Харкова не буде ніяких санкцій, - член ЦВК

Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Про це розповів член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Про це розповів член ЦВК Юрій Мірошниченко.

«Ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету, це велике навантаження у десятки мільйонів гривень.

У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик помер в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. 9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.