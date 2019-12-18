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Нормандський саміт домовився про забезпечення умов виборів на Донбасі

10 декабря, 08:00  Политическая  Украина

Нормандський саміт домовився про забезпечення умов виборів на Донбасі вже за 4 місяці.


Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту "нормандської четвірки", повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".


"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.


Термін проведення самих виборів він не назвав.


При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.


"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", - заявив він.


"Ми розуміємо, що це непросто... Але за політичної волі ми можемо вирішити також складні питання", - додала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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