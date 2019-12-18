Нормандський саміт домовився про забезпечення умов виборів на Донбасі вже за 4 місяці.



Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту "нормандської четвірки", повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".



"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.



Термін проведення самих виборів він не назвав.



При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.



"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", - заявив він.



"Ми розуміємо, що це непросто... Але за політичної волі ми можемо вирішити також складні питання", - додала канцлер Німеччини Ангела Меркель.