Нормандський саміт домовився про забезпечення умов виборів на Донбасі вже за 4 місяці.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту "нормандської четвірки", повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.
Термін проведення самих виборів він не назвав.
При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.
"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", - заявив він.
"Ми розуміємо, що це непросто... Але за політичної волі ми можемо вирішити також складні питання", - додала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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