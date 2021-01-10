Рішення Гааги вдарить по іміджу Росії і матиме політичне значення, - Яхно

Міжнародний суд в Гаазі розслідуватиме злочини в Криму і на Донбасі вже по суті. Подальше розслідування навіть на іміджевому і політичному рівні буде мати дуже важливе значення. Про це заявила політолог Олеся Яхно.

«Насправді це дуже важливо. Отже, днями прокурор Міжнародного кримінального суду Фаті Бенсуда визнала злочини в Криму і на Донбасі підсудними МКС. Тепер Судова палата МКС повинна прийняти рішення про початок повноцінного розслідування», - написала експерт на своїй сторінці в Facebook.

Політолог зазначає, важливо нагадати, що Україна подала позов проти Росії в Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 січня 2017 - звинувачення в бандитизмі (по Донбасу) і расової дискримінації (по Криму). Як з проханням ввести тимчасові заходи, щоб запобігти продовженню злочинів, так і розраховуючи на розгляд справи по суті, після встановлення підсудності позову МКС.

Перші слухання відбулися 8 березня 2017 року, Україна в суді представляла тодішній заступник міністра МЗС Лана Зеркаль. Тепер суд повинен встановити, порушувала країна-член ООН певні міжнародні конвенції, ратифіковані обома країнами (позивачем і відповідачем), чи ні. Україна обмежила позов проти Росії за двома конвенціями, тому що обидві вони ратифіковані Росією і Україною.

Подачі позову передувала тривала робота військової прокуратури, яка документувала численні злочини, збираючи докази і свідчення. Позов налічує 800 томів матеріалів, з них 300 томів під грифом «секретно» та «абсолютно секретно».

Олеся Яхно пише, виникає логічне запитання: яке значення матиме подальше розслідування цих позовів в МУС вже по суті? Вже пішла інформація, мовляв, Росія не ратифікувала Римський статус, і ніякої відповідальності, не буде нести. Навіть, якщо так подальше розслідування навіть на іміджевому і політичному рівні буде мати дуже важливе значення.

По-перше, це ще раз привертає увагу до теми Криму і демонструє, що війна на Донбасі - це не внутрішній конфлікт, а війна Росії проти України.

По-друге, сама процедура може бути принизливою і з наслідками для представників ріс влади. Їх будуть викликати на дачу показань, вони почнуть відмовлятися, далі проблеми з в'їздом до країн ЄС і так далі.

По-третє, стримуючий ефект, певний обмежувач - в тому сенсі, що злочини не можна приховати. Ну, а для діючої української влади в цілому і Зеленському зокрема, який йшов на вибори з самого початку нереалізованим гаслом «швидкого миру» і який продовжує у всьому критикувати Порошенко, нічого не залишиться, як визнати, що його попередник дотримувався щодо реагування на агресію РФ єдино вірною логіки дій. Це - посилення обороноздатності України, мирно-дипломатичний спосіб повернення територій (міжнародні суди як частина), санкції проти РФ.