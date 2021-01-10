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Рішення Гааги вдарить по іміджу Росії і матиме політичне значення, - Яхно

15 декабря, 12:00  Политическая  Украина

 

Міжнародний суд в Гаазі  розслідуватиме злочини в Криму і на Донбасі вже по суті. Подальше розслідування навіть на іміджевому і політичному рівні буде мати дуже важливе значення. Про це заявила політолог Олеся Яхно.

 

Олеся Яхно, політолог, гаага, рішення, суд, крим, Донбас

 

 «Насправді це дуже важливо. Отже, днями прокурор Міжнародного кримінального суду Фаті Бенсуда визнала злочини в Криму і на Донбасі підсудними МКС. Тепер Судова палата МКС повинна прийняти рішення про початок повноцінного розслідування», - написала експерт на своїй сторінці в Facebook.

 

Політолог зазначає, важливо нагадати, що Україна подала позов проти Росії в Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 січня 2017 - звинувачення в бандитизмі (по Донбасу) і расової дискримінації (по Криму). Як з проханням ввести тимчасові заходи, щоб запобігти продовженню злочинів, так і розраховуючи на розгляд справи по суті, після встановлення підсудності позову МКС.

 

Перші слухання відбулися 8 березня 2017 року, Україна в суді представляла тодішній заступник міністра МЗС Лана Зеркаль. Тепер суд повинен встановити, порушувала країна-член ООН певні міжнародні конвенції, ратифіковані обома країнами (позивачем і відповідачем), чи ні. Україна обмежила позов проти Росії за двома конвенціями, тому що обидві вони ратифіковані Росією і Україною.

 

Подачі позову передувала тривала робота військової прокуратури, яка документувала численні злочини, збираючи докази і свідчення. Позов налічує 800 томів матеріалів, з них 300 томів під грифом «секретно» та «абсолютно секретно».

 

Олеся Яхно пише, виникає логічне запитання: яке значення матиме подальше розслідування цих позовів в МУС вже по суті? Вже пішла інформація, мовляв, Росія не ратифікувала Римський статус, і ніякої відповідальності, не буде нести. Навіть, якщо так подальше розслідування навіть на іміджевому і політичному рівні буде мати дуже важливе значення.

 

По-перше, це ще раз привертає увагу до теми Криму і демонструє, що війна на Донбасі - це не внутрішній конфлікт, а війна Росії проти України.

 

По-друге, сама процедура може бути принизливою і з наслідками для представників ріс влади. Їх будуть викликати на дачу показань, вони почнуть відмовлятися, далі проблеми з в'їздом до країн ЄС і так далі.

 

По-третє, стримуючий ефект, певний обмежувач - в тому сенсі, що злочини не можна приховати. Ну, а для діючої української влади в цілому і Зеленському зокрема, який йшов на вибори з самого початку нереалізованим гаслом «швидкого миру» і який продовжує у всьому критикувати Порошенко, нічого не залишиться, як визнати, що його попередник дотримувався щодо реагування на агресію РФ єдино вірною логіки дій. Це - посилення обороноздатності України, мирно-дипломатичний спосіб повернення територій (міжнародні суди як частина), санкції проти РФ.

 

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