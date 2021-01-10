Політолог пояснив, як Медведчук переграв Зеленського і Ахметова в на батьківщині президента

Кривий Ріг показав, що "навіть особистий бренд Володимира Зеленського вже не витягує вибори, навіть при неймовірній фінансової підтримки найбагатшого українця Ріната Ахметова, для якого Кривий Ріг - найважливіше місто. Про це заявив політичний оглядач Олександр Потьомкін.

На його думку, перемога кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова стоїть окремо від низки програшів, які "слуги" зазнали на виборах мерів в великих містах.

«Бренди Зеленського і Ахметова були нещадно биті брендом Віктором Медведчуком. Це результат провалів команди президента», - сказав він.

За його словами, програш Зеленського в рідному місті - це ще і удар по самолюбству президента. Можна стерпіти поразки "слуг" в умовній Одесі, але поразка в Кривому Розі - це втрата останнього бастіону. Безсумнівно, що на парламентських виборах, які, ймовірно, будуть вже скоро, результат партії влади буде ще більш катастрофічними.