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Політолог пояснив, як Медведчук переграв Зеленського і Ахметова в на батьківщині президента

11 декабря, 13:00  Политическая  Украина

 

Кривий Ріг показав, що "навіть особистий бренд Володимира Зеленського вже не витягує вибори, навіть при неймовірній фінансової підтримки найбагатшого українця Ріната Ахметова, для якого Кривий Ріг - найважливіше місто. Про це заявив політичний оглядач Олександр Потьомкін.

 

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На його думку, перемога кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова стоїть окремо від низки програшів, які "слуги" зазнали на виборах мерів в великих містах.

 

«Бренди Зеленського і Ахметова були нещадно биті брендом Віктором Медведчуком. Це результат провалів команди президента», - сказав він.

 

За його словами, програш Зеленського в рідному місті - це ще і удар по самолюбству президента. Можна стерпіти поразки "слуг" в умовній Одесі, але поразка в Кривому Розі - це втрата останнього бастіону. Безсумнівно, що на парламентських виборах, які, ймовірно, будуть вже скоро, результат партії влади буде ще більш катастрофічними.

 

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