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Політолог назвав сценарії розвитку подій у разі програшу «Слуг народу» на місцевих виборах

09 июня, 14:00  Политическая  Украина

 

У випадку програшу «Слуги Народу» на місцевих виборах є два сценарії подальшого розвитку подій: позитивний і негативний. Позитивний – це продовження реформи децентралізації і становлення сильного місцевого самоврядування. Негативний - це намагання згорнути децентралізацію. Якщо «слуги народу» оберуть цей шлях, це закінчиться погано в першу чергу для них.

 

Український Центр суспільного розвитку, Ігор Рейтерович, "Ехо України" «Прямий», вибори, Слуга народу, праймеріз.

 

Про це заявив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в ефірі програми  "Ехо України" на телеканалі «Прямий».

«Місцеві вибори будуть визначальними, як для «Слуги народу» так і для президента, бо одна справа боротись за кілька сотень місць у парламенті,  а інша - спробувати виграти у кожному місті, містечку, селищі і селі», - каже політолог.

 

На його думку, зараз вирішується і подальша доля реформи децентралізації.

«Негативний сценарій це, коли на місцевому  рівні місцеве самоврядування буде належати представникам інших політичних сил і центр почне їм диктувати умови, скорочувати децентралізацію. Це те,  що ми бачили  під час карантину, коли забирали гроші, тиснули кримінальними та іншими справами», - каже Рейтерович.

 

Він наголошує, що  в такому протистоянні однозначно програє центр.

«Перемогти потужні регіони всієї країни неможливо. Навіть якщо місцеве самоврядування почнуть звинувачувати в якомусь умовному сепаратизмі це не спрацює, бо на місцях люди  своє керівництво добре знають», - говорить політолог.

 

І другий сценарій, на його  думку, це рух європейським шляхом становлення сильного місцевого самоврядування.

«Коли Верховна Рада і Кабінет міністрів зрозуміють, що якщо ми рухаємось в Європу, то  це сильне місцеве самоврядування і сильний центр, і повноваженнями треба ділитися, а  не боятися давати гроші на місця,  адже вони заробляються якраз на місцях. Якщо це зрозуміють ми матимемо зовсім іншу історію», - каже він.

 

На думку політолога, більше імовірний все ж таки варіант спроби згорнути децентралізацію у випадку програшу «слуг народу».

«Я в цьому питанні песиміст і більше ніж впевнений, що якщо «Слуга Народу» на місцевих виборах  не здобуде  більшість в ключових містах, то вони намагатимуться через зміни до законодавства посилити централізацію. І саме це їх  і згубить.  Бо реформу децентралізації, яка у нас почалась в 2014 році,  і яка чи не єдина наша успішна реформа,  зупинити не можна, її не можна уже відмотати назад. Якщо її продовжувати навіть  програвши у слуг народу  залишилась би перспектива. Якщо ж ні – це закінчиться дуже погано.  І це підтверджує і соціологія, і очікування людей, і світова історія», - говорить політолог.

 

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