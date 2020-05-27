Конфлікт між Генпрокуратурою і САП може стати однією з причин «розвалу» резонансних справ, - політолог

Конфлікт між Генпрокуратурою і САП може стати причиною того, що резонансні справи «розваляться» в судах. Незлагоджена робота різних слідчих органів часто приводить до того, що докази зібрані ними суд просто не приймає. Тому, якщо антикорупційні структури дійсно хочуть досягнути результату, вони мають налагодити свою співпрацю.

«Вони зараз боряться за пальму першості, хто зможе потім кращі слайди показати кого притягнули до відповідальності, але все вирішується в суді. А от у судах буває показова картина, коли справи просто розвалюються, бо докази і аргументи, які зібрані правоохоронними органами, в тому числі через конфлікт між різними структурами, в суді нічого не вартують. Суспільство потім висуває суддям претензії, а вони кажуть вибачте в мене є закон і я не можу цю людину притягнути до відповідальності, бо немає доказу вини», - говорить Ігор Рейтерович.

На його думку, публічні перепалки між Іриною Венедіктовою і САП свідчать про те, що координації між структурами немає.

«Ми наразі бачимо обмін звинуваченнями «а ви, а ми», «а ми, а ви», щось там не зробили. Очевидно у нового Генпрокурора не вийшло налагодити такий контакт, бо за Рябошапки вони не сварилися, спочатку якісь конфлікти були, а потім вони зібралися і вирішили, оскільки ми робимо одну справу, ми є взаємопов’язані, то давайте працювати нормально», - каже Рейтерович.

На його думку, однією з причин публічного конфлікту між Генпрокурором і САП може бути те, що Венедіктовій скоро звітувати про свою роботу перед парламентом.

«Ми ж не знаємо чи намагалась вона спочатку за закритими дверима налагодити співпрацю, вони ж 100% комунікують, бо діяльність органів взаємопов’язана. Або не змогли домовитись, або Генпрокурор вирішила перетягнути на себе медійну складову. Давайте не забувати про те, що у Назара Холодницького скоро закінчується термін перебування на посаді і можливо ця атака і цим обумовлена. І другий важливий момент, скоро за чутками, Генпрокурору іти у Верховну Раду і звітувати , що вона зробила. Я думаю, що у неї здобутків особливих, на превеликий жаль поки що немає, тому треба знайти винних», - говорить Ігор Рейтерович.

На думку, експерт Центру протидії корупції Олени Щербан Венедіктова намагається діяти на випередження, бо боїться за свою посаду.

«Думаю цей конфлікт має більше політичний характер, Венедіктова намагається діяти на випередження, адже досвід того ж Рябошапки показує, що президент легко позбувається людей, які на нього працюють, щоб показати суспільству, що він хоче все зробити для результату», - каже Олена Щербан.

Ігор Рейтерович наголошує, що результат по резонансних справах можна очікувати, коли різні гілки антикорупційних органів працюватимуть злагоджено.

«Коли ці три структури виступатимуть спільним фронтом у нас і якість судових процесів покращиться», - каже він.

Політолог не виключає, що якщо антикорупційні органи не зможуть налагодити комунікацію між собою, то можливі спроби внесення змін у функціонування цих структур.

«САП і НАБУ, це автономні, незалежні органи і втрутитись у їх діяльність складно, тому або домовляться, або я не виключаю, що літом-осінню будуть вноситися суттєві зміни в функціонування цих органів, але тут є нюанс, оскільки вони створювалися в тісній координації з нашими західними партнерами треба ще розуміти якою буде там реакція чи погодяться вони на посилання впливу, контролю і так далі», - говорить Ігор Рейтерович.