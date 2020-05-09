Для доставки масок можна було використовувати лоукости, - Рейтерович

Незнання Президента про те, що літак «Мрія», який він урочисто зустрічав, везе комерційний вантаж не знімає з нього відповідальності. Він мав розібратись у ситуація і розуміти куди він іде, хто і що там везе і за які кошти. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

«Це уже не перший випадок, коли дипломатичні механізми використовують для перевезення комерційної продукції. І тут є ще питання, хто розвантажує літаки, які наче б то везуть гуманітарний вантаж, а потім виявляється, що це комерційна продукція. Якщо для цього застосовують Нацгвардію, то це явно робити не можна і це пряма відповідальність глави держави», - говорить Ігор Рейтерович.

За його словами, за подібне висновки мали б бути зроблені кадрові – винних мали звільнити, або принаймні виписати догану.

«Але цього ми не побачили, попри те, що скандал величезний і не тільки з точки зору іміджу, але й з точки зору нормального функціонування бізнесу в Україні. У всіх інших підприємців зараз виникає питання - а чому ми не можемо скористатися такими інфраструктурними можливостями», - каже політолог.

Він наголосив, що зараз за перемогу Президента подають те, що зроблено 30 рейсів, які привезли в країну маски, але ще нещодавно Україна робила по 300 рейсів у день.

«Представники нинішньої влади не хочуть визнавати, що було зроблено попередньою, але згадайте бум лоукостів, який був за колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, коли в країну зайшли світові авіакомпанії. Чому ці літаки не можна було використати, щоб завозити в країну засоби захисту і зупинити епідемію? Але цього не було зроблено, бо вирішили розписати на коло наближених осіб», - зазначив Ігор Рейтерович.

Політолог наголосив, що скандал заявою Тимошенка не завершиться, він просто зараз «віддувається», однак, коли журналісти докопаються до документів по літаках і того з якими націнками продукцію перепродавали висновки потрібно буде робити уже правоохоронним органам.