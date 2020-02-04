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Приїзд Помпео в Київ пов"язаний зі зміною стратегії захисту Трампа в питанні імпічменту, - політолог

31 января, 12:00  Политическая  Украина

На офіційному рівні ми почуємо від Помпео про підтримку США України, на неофіційному Офіс Президента попросять мовчати в питаннях імпічменту і не ламати стратегію захисту Президента США. Про це написав у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм Ігор Рейтерович.

 

державний секретар США Майк Помпео, Зеленський, Рейтерович, Трмп, Імпічмент.

 

«Захист Дональда Трампа змінив стратегію в справі імпічменту президента США. Суть її дуже проста: переобрання Трампа - це суспільне благо, народ чекає цього. Відповідно все, що він робить для перемоги на виборах, відповідає ... національним інтересам.  Тому використовував він військову допомогу для тиску на Україну в своїх особистих інтересах або не використав - не має значення. У будь-якому випадку Трамп думав виключно про те, як зробити Америку знову великої і це не може бути підставою для імпічменту», - говорить Ігор Рейтерович.

 

На думку політолога – головне питання для України чи отримає вона щось взамін за підтримку Трампа.

«Неофіційно Офіс президента України попросять мовчати і не коментувати що-небудь, що має відношення до імпічменту, щоб не нашкодити і не поламати нову стратегію захисту. Головне питання - що ми за це отримаємо. І ось тут можна поторгуватися. Але чи вистачить на це сміливості».

 

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео 30–31 січня відвідує Київ.

 

 

 

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