Скандал з прослушкою не зійшов з рук: Трубу звільнено

Нового директора виберуть на конкурсі. Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. До тих пір тимчасово виконувати його обов'язки буде Ірина Венедіктова.

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову. Що відомо про Романа Трубу та як він потрапив на таку високу посаду – пише 24 канал.

24 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. Нового директора виберуть на конкурсі. До тих пір тимчасово виконувати його обов'язки буде Ірина Венедіктова.

Біографія Романа Труби

Роман Михайлович Труба народився у Львові 6 листопада 1974 року. За освітою – юрист, у 1997 році він закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

Одразу після закінчення вишу із 1998 року до середини 2014 року працював у прокуратурі рідного міста та області. З останніх місць роботи в місцевій прокуратурі – посада прокурора Пустомитівського району.

Липень 2014 року – Роман Труба на посаді заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, начальника управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ.

Після звільнення у травні 2015 очолив департамент ТОВ Юридична компанія "Сектор права".

Робота у Державному бюро розслідувань

Директором ДБР Романа Трубу обрала конкурсна комісія у листопаді 2017 року. Кар’єрний зліт Романа Труби приписують свободівцю Олегу Махніцькому. Про це 5.ua розповів колишній співробітник генпрокуратури, а нині експерт програми з реформування органів правопорядку Реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковський.

Коли Роман Труба працював заступником керівника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, я був у ГПУ, тільки в іншому підрозділі. Я чув це прізвище, але про таку людину, чесно кажучи, не чув. Тобто, на мій погляд, людина просто сиділа на посаді, як "вуха" і "очі" Олега Махніцького, який тоді був генеральним прокурором,

– сказав він.

Скандал із прослушкою у кабінеті Труби

У вересні Роман Труба повідомив, що у його кабінеті виявили професійно встановлену прослушку. Тоді сам голова ДБР не виключав, що така знахідка може бути пов'язаною зі справами проти топових осіб держави. Однак тоді не було встановлено, яким чином прослушка потрапила до його кабінету та де записи з неї.

20 лиспопада у мережу злили диктофонні записи із кабінету Романа Труби. У них зокрема йдеться про резонансні кримінальні справи проти топ чиновників України. На одному із записів чути, що справу проти Петра Порошенка контролює голова Офісу Президента Андрій Богдан. А за записом від 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

24 канал не має підтвердження, що ці записи достовірні, але редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела засвідчує справжність записів.

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Окрім того, йшлося про такі резонансні справи:

Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.

Справа Приватбанку. Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.

Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.

Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

Поки що жоден з фігурантів записів не відреагував на зливи записів.

Декларація Романа Труби

Згідно з електронною декларацією за 2018 рік, у Романа Труби є:

земельні ділянки площею 2 500 квадратних метрів, 420 квадратних метрів 8574 квадратних метрів (дві останні у спільній власності)в Городоцькому районі Львівської області;

квартира у Львові площею 53,5 квадратних метрів;

автомобіль HONDA, зареєстрований на дружину.

За минулий рік керівник ДБР на своїй посаді заробив 993 175 гривень. Окрім цього, нинішній директор Державного бюро розслідувань і його жінка мають відсотки від депозиту в ПриватБанку, там у Романа Труби 140 893 гривень, у дружини – 28 522 гривень. Сім’я чиновника у 2018 році також отримала й соцвиплату по народженню дитини, вона склала 4300 гривень.

Особисте життя

Роман Труба вдруге одружений. У нього троє дітей: донька від першого шлюбу та спільні син і донька із нинішньою дружиною.