Оприлюднено рейтинг кнопкодавів

За час роботи Верховної Ради зафіксовано щонайменше 45 випадків голосування не за себе. На кнопкодавстві упіймали 15 парламентарів. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Кнопкодавів зафіксували під час голосувань щодо восьми законопроектів, а також за процедурні рішення та під час реєстрації на пленарні засідання.

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції “Опозиційна платформа — за життя” (ОПЗЖ) — 27. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев, - сказано в дослідженні Чесно.

Чотири нардепи-мажоритарники новоствореної депутатської групи “Довіра” кнопкодавили 8 разів. У списку, зокрема, також кнопкодави попередніх скликань – Андрій Іванчук, Василь Петьовка, Роберт Горват. Також у групу увійшов мажоритарник з Донецької області Олександр Ковальов, якого Рух ЧЕСНО першого впіймав на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання.

Зокрема, нардепи кнопкодавили за такі законопроекти:

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроект №2116 — "Про Державне бюро розслідувань";

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроект №2299 — щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

Сім фактів під час різних голосувань за законопроект №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг;

Два факти під час різних голосувань за законопроект №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку;

По одному факту за законопроекти №1016, №1012, №1052, №2609.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Конституційний суд України скасував “мовний” закон Ківалова-Колесніченка через процедурні порушення під час його ухвалення, до яких належить і неособисте голосування.

Зазначимо, що саме нардепи від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Сергій Ларін і Віктор Чорний “винайшли” механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем.

Верховна Рада на пленарному засіданні 19 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому проект закону Руслана Стефанчука щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту №2148. Законопроект підтримали 261 депутат.

Цей законодавчий акт уперше в історії незалежної України криміналізує кнопкодавство нардепів. Ще одна важлива новела: журналісти зможуть повідомляти Апарату ВРУ про виявлені ними факти кнопкодавства.

Також на розгляді в Конституційному суді перебуває законопроект №1027 президента України Володимира Зеленського про позбавлення мандату за кнопкодавство. Згідно із законопроектом глави держави, порушником вважається також той, хто дозволив кнопкодавити за себе.

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте до ухвалення закону №2148 чинне законодавство не передбачало жодних санкцій для депутатів за порушення цієї норми.

Разом із тим, Рух ЧЕСНО вважає, що найефективнішим способом боротьби було б унеможливлення кнопкодавства замість покарання. Для цього необхідно запровадити сенсорну кнопку в сесійній залі.

Громадський рух ЧЕСНО з 2011 року фіксує факти кнопкодавства та бореться за дотримання народними депутатами конституційної вимоги голосувати особисто.

Нагадаємо, в Україні 19 грудня посилили відповідальність за кнопкодавство. Народні депутати у другому читанні прийняли законопроєкт №2148 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”. За відповідний документ проголосували 261 депутат. Тепер за “кнопкодавство” передбачено кримінальну відповідальність. Діяння буде каратися штрафом від 51 до 85 тисяч гривень.