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У Хабаровському краї розбився сучасний винищувач Т-50

08:00  Политическая  Украина

 

Під час випробувань в Росії розбився  багатоцільовий винищувач п'ятого покоління - Т-50. Про це повідомляє "Інтерфаксу" посилаючись на власні джерела.

 

Хабаровський край, сучасний винищувач Т-50, випробування, винищувач пятого покоління, Інтерфакс, аеродром Дземги, Льотчик, Комсомольський-на-Амурі авіазавод, Су-57, (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації, ПАК ФА, Т-50, ОКБ Сухого, Хабар

 

"Все сталося за 111 км від аеродрому Дземги. Льотчик встиг катапультуватися", – повідомиляє Інтерфакс.

 

Цей винищувач проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.

 

Су-57 (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА), Т-50) - багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений ОКБ Сухого (входить в ОАК).

 

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