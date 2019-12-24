У Хабаровському краї розбився сучасний винищувач Т-50

Під час випробувань в Росії розбився багатоцільовий винищувач п'ятого покоління - Т-50. Про це повідомляє "Інтерфаксу" посилаючись на власні джерела.
"Все сталося за 111 км від аеродрому Дземги. Льотчик встиг катапультуватися", – повідомиляє Інтерфакс.
Цей винищувач проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.
Су-57 (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА), Т-50) - багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений ОКБ Сухого (входить в ОАК).
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