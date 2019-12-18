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Екс-президенту Пакистану призначили смертну кару

17 декабря, 12:30  Политическая  Украина

 

Колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу суд виніс смертний вирок.Він організував в країні переворот і призупинив дію Конституції. Щоправда вирок  винесли заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї.

 

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Суд у Пакистані у вівторок, 17 грудня, виніс смертний вирок колишньому президенту країни Первезу Мушаррафу.  Його визнали винним у державній зраді через призупинення дії конституції країни у 2007 році. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року. Передає видання DW

 

Спеціальний суд, у якому брали участь троє суддів, оголосив відповідне рішення в столиці країни Ісламабаді після декількох років судового розгляду справи Мушаррафа, який керував Пакистаном між 1999 та 2008 роками.

 

Наразі експрезидент Пакистану проживає в Дубаї. У 1999 році він скинув тодішнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, організувавши безкровний військовий переворот. А в 2007 році Мушарраф призупинив дію конституції Пакистану, щоб уникнути юридичного оскарження свого правління. У 2008 році під тиском опозиції він пішов у відставку.

 

Нагадаємо, Пакистан здобув незалежність від Великобританії в 1947 році. З того року майже половину часу країною керували генерали.

 

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