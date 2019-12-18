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Засідання Верховної Ради розпочинається з акціями протесту під стінами парламенту (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

17 декабря, 10:00  Политическая  Украина

 

Під Верховною Радою  відбувається  кілька акції протесту. Під стінами парламенту стоять трактори та євробляхи.

 

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Верховна Рада 17 грудня розгляне низку законопроектів, ветованих Президентом, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії.


Початок засідання заплановано на 10.00. 


Верховна Рада планує розглянути ряд законопроектів у першому читанні, зокрема: проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики», №2419; проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», №2284, 2284-1; проект Закону «Про внутрішній водний транспорт», №1182, 1182-1, 1182-2.

 

Повторно, з пропозиціями Президента України, планується розглянути закони України: "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", №0979 і "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України", № 0976.

 

Згідно з порядком денним, до розгляду у другому читанні заплановані законопроекти, серед яких:

 

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", № 2237;

 

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», № 2299;

 

- проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)», № 2317;

 

- проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", № 0898.

 

Також у цей день Верховна Рада планує розглянути ряд постанов, серед яких про ратифікацію міжнародних угод.

 

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