Засідання Верховної Ради розпочинається з акціями протесту під стінами парламенту (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

Під Верховною Радою відбувається кілька акції протесту. Під стінами парламенту стоять трактори та євробляхи.

Верховна Рада 17 грудня розгляне низку законопроектів, ветованих Президентом, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії.





Початок засідання заплановано на 10.00.





Верховна Рада планує розглянути ряд законопроектів у першому читанні, зокрема: проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики», №2419; проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», №2284, 2284-1; проект Закону «Про внутрішній водний транспорт», №1182, 1182-1, 1182-2.

Повторно, з пропозиціями Президента України, планується розглянути закони України: "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", №0979 і "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України", № 0976.

Згідно з порядком денним, до розгляду у другому читанні заплановані законопроекти, серед яких:

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", № 2237;

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», № 2299;

- проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)», № 2317;

- проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", № 0898.

Також у цей день Верховна Рада планує розглянути ряд постанов, серед яких про ратифікацію міжнародних угод.