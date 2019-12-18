Справу Єфремова про "диктаторські закони" закрили

Кримінальну справу проти Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка і Олександра Стояна у голосуванні за так звані "диктаторські закони" або ж "закони 16 січня" закрито. Рішення ухвалила суддя Віта Бортницька.

Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду.

Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, так як орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.

З обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. При цьому в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.

У результаті суддя закрив справу з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.