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Оприлюднено рейтинг найвпливовіших українських політологів

16 декабря, 14:45  Политическая  Украина

 

Керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович увійшов до топ-10 українських політологів. Рейтинг оприлюднила Асоціація професійних політичних консультантів. Перелік найпопулярніших політичних професій «Вікторія» має 6 номінацій: «Політологи», «Політичні експерти», «Політичні консультанти», «Політтехнологи», «Політичні юристи» та «Політичні медіатехнологи». Рейтинг проводять уже четвертий рік поспіль до Дня політичного консультанта.

 

Оприлюднено рейтинг найвпливовіших українських політологів Керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович увійшов до топ-10 українських політологів. Рейтинг оприлюднила Асоціація професійних політичних консул

 

До першої десятки політологів увійшли: Вадим Карасьов, Кость Бондаренко, Руслан Бортник, Андрій Єрмолаєв, Віктор Небоженко, Володимир Фесенко, Денис Гороховський, Денис Кіслов, Василь Стоякін, Ігор Рейтерович.


Рейтинг політичних експертів очолив Михайло Чаплига. У номінації «Політичний консультант» переміг Дмитро Фіщенко. Найкращим політтехнологом названо Андрія Золотарьова. Номінацію «Політичні юристи» очолив Дмитро Кохан. Лідер серед політичних медіатехнологів — Лариса Дроздова.


Рейтинг визначали із двох складових: електронне голосування політиків, починаючи від мерів міст, народних депутатів до прем’єр-міністра, та Facebook-голосування.


З повним списком переможців можна ознайомитись на Facebook-сторінці Асоціації професійних політичних консультантів. 


Рейтинг проводили в рамках роботи V Міжнародного конгресу політичних консультантів, який відбувся 14–15 грудня в Києві і зібрав політологів, політичних експертів з України та світу. Під час заходу обговорили тенденції цьогорічних виборчих кампаній та зміну політичного клімату у світі.

 

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