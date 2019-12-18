Оприлюднено рейтинг найвпливовіших українських політологів

Керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович увійшов до топ-10 українських політологів. Рейтинг оприлюднила Асоціація професійних політичних консультантів. Перелік найпопулярніших політичних професій «Вікторія» має 6 номінацій: «Політологи», «Політичні експерти», «Політичні консультанти», «Політтехнологи», «Політичні юристи» та «Політичні медіатехнологи». Рейтинг проводять уже четвертий рік поспіль до Дня політичного консультанта.

До першої десятки політологів увійшли: Вадим Карасьов, Кость Бондаренко, Руслан Бортник, Андрій Єрмолаєв, Віктор Небоженко, Володимир Фесенко, Денис Гороховський, Денис Кіслов, Василь Стоякін, Ігор Рейтерович.





Рейтинг політичних експертів очолив Михайло Чаплига. У номінації «Політичний консультант» переміг Дмитро Фіщенко. Найкращим політтехнологом названо Андрія Золотарьова. Номінацію «Політичні юристи» очолив Дмитро Кохан. Лідер серед політичних медіатехнологів — Лариса Дроздова.





Рейтинг визначали із двох складових: електронне голосування політиків, починаючи від мерів міст, народних депутатів до прем’єр-міністра, та Facebook-голосування.





З повним списком переможців можна ознайомитись на Facebook-сторінці Асоціації професійних політичних консультантів.





Рейтинг проводили в рамках роботи V Міжнародного конгресу політичних консультантів, який відбувся 14–15 грудня в Києві і зібрав політологів, політичних експертів з України та світу. Під час заходу обговорили тенденції цьогорічних виборчих кампаній та зміну політичного клімату у світі.