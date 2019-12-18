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Президент України зустрінеться з Президентом Азербайджану в Баку

16 декабря, 08:00  Политическая  Украина

 

16-17 грудня Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку. Про це повідомила його прес-служба.

 

зеленський, азербайджан, Президент Азербайджану, Ільхам Алієв,Алі Асадов, Українсько-азербайджанський бізнес-форум, Баку.

 

У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим.

 

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

 

Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

 

В Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

 

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