Президент України зустрінеться з Президентом Азербайджану в Баку

16-17 грудня Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку. Про це повідомила його прес-служба.

У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

В Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.