ОБСЄ повідомили про порушення режиму припинення вогню біля Петрівського

10 грудня спостерігачі зафіксували вибух біля Петрівського та там бачили людей у військовій формі. Про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"10 грудня спостерігачі бачили чотирьох осіб в одязі військового типу з металошукачем та іншим обладнанням на ділянці місцевості навколо камери СММ, встановленої на західній околиці н. п. Петрівського (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька), приблизно за 300 м від північно-східно кута ділянки розведення в районі Петрівського. Там само команда місії чула один вибух невизначеного походження на відстані майже 700-800 м на південний захід. Ведучи спостереження орієнтовно за 1 км до східно-північного-сходу від н. п. Богданівки (підконтрольний уряду, 41 км на північний захід від Донецька), члени патруля СММ чули три постріли зі стрілецької зброї на відстані приблизно 2-3 км на південний схід. За оцінкою місії, всі вищезгадані порушення режиму припинення вогню відбулися в межах ділянки розведення в районі Петрівського", - зазначено в звіті місії.

Також спостерігачі повідомляють про два вибухи невизначеного походження та одну чергу зі стрілецької зброї, скоєних, за оцінкою, поза ділянкою спостереження, але в межах 5 км від її краю.