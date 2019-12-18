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У Франції знову протести: сотня тисяч людей на вулицях

11 декабря, 10:00  Политическая  Украина

 

У багатьох містах Франції знову масові протести. На вилиці вийшли сотні тисяч людей. Вони протестують проти  пенсійної реформи.

 

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Профспілки стверджують, що по всій країні вивели на вулиці близько 900 тисяч незгодних із планами уряду реформувати пенсійну систему. Поліція каже про близько 340 тисяч учасників. Передає агенція новин AFP.

 

 У Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду Еммануеля Макрона провести пенсійну реформу. У вівторок, 10 грудня, на вулиці Парижа та інших міст країни вийшли сотні тисяч людей, щоб висловити свою незгоду з оголошеною реформою. Прем'єр Франції Едуар Філіпп 11 грудня має озвучити конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.

 

Шостий день у країні триває страйк, який 10 грудня знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.

 

Протестувальники вимагають від уряду відмовитися від планів проведення пенсійної реформи.

 

У Марселі цього дня підтримати протест вийшли близько 12 тисяч людей, кажуть представники місцевої влади. Таку саму кількість учасників зібрав і мітинг у місті Тулуза. Схожі акції відбулися також у Нанті, Бордо та Ліоні. У Парижі через страйк істотно обмежено рух громадського транспорту. Закрито кілька ліній метро.

Як ми повідомляли раніше, 5 грудня у Франції люди вийшли на вулиці в 50 містах. Протестути  проти пенсійної реформи. В Парижі закрили Ейфелеву вежу та основні музеї, залізничний рух паралізовано.

 

 

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