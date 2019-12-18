У Франції знову протести: сотня тисяч людей на вулицях

У багатьох містах Франції знову масові протести. На вилиці вийшли сотні тисяч людей. Вони протестують проти пенсійної реформи.

Профспілки стверджують, що по всій країні вивели на вулиці близько 900 тисяч незгодних із планами уряду реформувати пенсійну систему. Поліція каже про близько 340 тисяч учасників. Передає агенція новин AFP.

У Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду Еммануеля Макрона провести пенсійну реформу. У вівторок, 10 грудня, на вулиці Парижа та інших міст країни вийшли сотні тисяч людей, щоб висловити свою незгоду з оголошеною реформою. Прем'єр Франції Едуар Філіпп 11 грудня має озвучити конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.

Шостий день у країні триває страйк, який 10 грудня знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.

Протестувальники вимагають від уряду відмовитися від планів проведення пенсійної реформи.

У Марселі цього дня підтримати протест вийшли близько 12 тисяч людей, кажуть представники місцевої влади. Таку саму кількість учасників зібрав і мітинг у місті Тулуза. Схожі акції відбулися також у Нанті, Бордо та Ліоні. У Парижі через страйк істотно обмежено рух громадського транспорту. Закрито кілька ліній метро.

Як ми повідомляли раніше, 5 грудня у Франції люди вийшли на вулиці в 50 містах. Протестути проти пенсійної реформи. В Парижі закрили Ейфелеву вежу та основні музеї, залізничний рух паралізовано.