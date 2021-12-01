В Україні стартує кампанія з безпеки дорожнього руху «А тепер іще знаєш і ти!»

Проєкт складається з трьох частин. Соціальна інформаційна кампанія «Блимчик» триватиме до 11 грудня 2021 року. Кампанія спрямована на поширення серед дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку інформації про безпечну поведінку на дорозі. «Блимчик» - це серія аудіоказок про допитливого суриката Блимчика Непосидюка. Серіал допомагає дітям вивчити ПДР, пояснює наслідки легковажної поведінки на дорозі та заохочує бути активними помічниками у боротьбі за безпеку руху. Послухати всі серії «Блимчика» можна тут: https://bit.ly/2YAjtj5

Відеоролик про «Блимчика» скоро можна буде побачити у Київському метрополітені та на екранах заправних комплексів мережі АЗК WOG.

«Ми у Traffic Challenge дуже пишаємось, що змогли зробити ще одну новаторську річ. Адже аудіосеріал «Блимчик Непосидюк з клану сурикатів» - є першим казковим аудіосеріалом в Україні, є першим освітнім проєктом у галузі безпеки на дорозі в Україні та світі (принаймні ані з чим подібним я не стикалася, хоча ми постійно моніторимо світовий досвід), і ще - ми є першими, хто опублікував серію аудіоказок українського автора українською мовою на найбільших аудіо-стрімінгових сервісах - Apple Music, Spotify, YouTube Music. До речі, хочу подякувати Moon Records за цей експеримент, на який вони пішли, бо високо оцінили нашого Блимчика», - зауважила голова ГО «Traffic Challenge» , авторка та організаторка серіалу Ольга Дробишева.

Кермуючим батькам малюків знайома проблема відволікання за кермом, коли дитина-пасажир усіляко намагається привенрути до себе увагу. Із початком карантину ця проблема стала ще актуальнішою, бо діти більше перебувають з батьками і, відповідно, у поїздках на авто.

«На підтвердження цього, як бачимо, суттєве збільшення кількості аварій за участю дітей та травмування дітей у ДТП. - Зазначає маркетинг-директор мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський. - Тому компанія WOG радо підтримала ініціативу Traffic Challenge. Батьки-водії, які обслуговуються у мережі WOG, матимуть можливість спрямувати увагу своїх маленьких пасажирів на корисний контент і тим самим забезпечити собі більше уваги до дорожньої стуації та, відповідно, більшу безпеку».

Наступна частина кампанії - інклюзивна безпека на дорозі. Активісти ГО «Traffic Challenge» провели всеукраїнський відбір та обрали 50 закладів дошкільної та шкільної освіти, які отримають комплекти світловідбиваючих жилетів для дітей. Пріоритетом відбору були - наявність інклюзивних класів або відповідна спеціалізація закладу, а також активна позиція адміністрації у підготовці дітей в напрямку «Безпека дорожнього руху».

«Страхування - це галузь, яка знаходиться на вістрі проблематики смертності та травматизму. Ми - перші, хто бачить постраждалих, ми збираємо дані про подію, ми ведемо статистику та аналітику. За 9 місяців цього року у ДТП загибло на 5 дітей більше, та травмувалося на 88 дітей більше, у порівнянні з минулим роком. При чому загальна кількість загиблих та травмованих у аваріях істотно знизилась. Це ще раз підіймає питання того, що небезпека загинути або травмуватися у ДТП для дітей вища, тому ми маємо звернути на це максимальну увагу батьків, громадськості та компетентних органів», - прокоментувала голова правління GRAWE Ukraine Наталія Базилевська.

Третя частина проєкту - Всеукраїнський вебінар з безпеки руху «Defensive driving: міжнародні стандарти захисного водіння, що не дають вам потрапити у аварію. Яким секретам навчають водіїв-професіоналів». Вебінар стане особливо корисним для автомобілістів та учнів автошкіл і відбудеться 12 листопада о 19:00. Його проведе директор тренінгового центру «Твоя безпека», багаторазовий переможець та призер України в автоперегонах Геннадій Мазепа. Приєднатися до трансляції можна безкоштовно за посиланням: https://youtu.be/0WsQ3_LmvIk

«Безпека вулиць — це не лише про безпечну швидкість чи про безпечну інфраструктуру, це, в першу чергу, про культуру поведінки на дорогах всіх учасників руху. Саме в партнерстві з Traffic Challenge, за підтримки поліції та працівників освіти, ми навчаємо дітей орієнтуватися на вулицях, виховуємо розуміння загрози життю і здоров’я від автотранспорту, допомагаємо опанувати правила адекватної, безпечної поведінки в різних ситуаціях, формуємо нову культуру безпеки на дорогах», — розповів директор з персоналу та організаційного розвитку, член Правління Віннер Груп Україна Сергій Рудь.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху проходить щороку на виконання рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо концентрації дій та досягнень в галузі безпеки дорожнього руху в рамках десятиліття 2021-2030 задля скорочення смертності на дорогах на 50 відсотків. В Україні заходи у рамках Тижня безпеки дорожнього руху проходять на виконання розпорядження Кабінету міністрів України та за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, центральних та місцевих органів влади.

Ключові партнери - Grawe Ukraine та Winner Group Ukraine. Проєкт втілюється за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та Національної поліції України.

Інформаційні партнери проєкту: «Авторадіо», «Київ Автомобільний», «Соцпортал», «МамаWOW» та «Folga».

Перелік закладів освіти, які отримали комплекти світловідбиваючих жилетів:

1. Рівненська ЗОШ 20

2. Жашківська спеціалізована школа 1 з поглибленим вивченням окремих предметів

3. Піско-Радьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

4. Мелітопольський навчально- виховний комплекс 16

5. Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Дмитра Петрини с.Торгановичі» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

6. Старовишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст Вишнівецької ОТГ

7. ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області

8. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира

9. Білоцерківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області

10. Біляївська загальноосвітня кола І-ІІІ ступенів №2 Біляївсько міської ради Одеської області

11. Новоайдарська обласна санаторна школа

12. Загвіздянський ліцей

13. Ліцей 1 Зимноводівської сільської ради

14. ЗОШ І-ІІІ ступенів #1 м. Славути

15. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням біології

16. Червономаяцький заклад повної загальної середньої освіти Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області

17. КЗ «Початкова школа 36 - школа повного дня Маріупольської міської ради Донецької області»

18. Краматорський НВК ( ЗОШ 32 -ДНЗ)

19. КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 17 Луцької міської ради Волинської області»

20. КЗЛОР Сокальська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ст. імені Т. Шевченка

21. Хотинська загальноосвітня школа #5 Хотинської міської ради

22. Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів #70