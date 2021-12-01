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В Україні стартує кампанія з безпеки дорожнього руху «А тепер іще знаєш і ти!»

11 ноября, 18:00  Социальная  Украина

 

До Всеукраїнського тижня Безпеки дорожнього руху стартує Національна соціальна кампанія «А тепер іще знаєш і ти!» Кампанію організовує ГО «Traffic Challenge», Благодійний фонд «Демократичний розвиток» та Тренінговий центр «Твоя Безпека».

 

Кампанія, безпека дорожнього руху, А тепер іще знаєш і ти!, ГО «Traffic Challenge», Благодійний фонд «Демократичний розвиток», тренінговий центр «Твоя Безпека», Соціальна інформаційна кампанія «Блимчик», Ольга Дробишева, маркетинг-директор мережі АЗК WOG

 

Проєкт складається з трьох частин. Соціальна інформаційна кампанія «Блимчик» триватиме до 11 грудня 2021 року. Кампанія спрямована на поширення серед дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку інформації про безпечну поведінку на дорозі. «Блимчик» - це серія аудіоказок про допитливого суриката Блимчика Непосидюка. Серіал допомагає дітям вивчити ПДР, пояснює наслідки легковажної поведінки на дорозі та заохочує бути активними помічниками у боротьбі за безпеку руху. Послухати всі серії «Блимчика» можна тут: https://bit.ly/2YAjtj5 

Відеоролик про «Блимчика» скоро можна буде побачити у Київському метрополітені та на  екранах заправних комплексів мережі АЗК WOG.

«Ми у Traffic Challenge дуже пишаємось, що змогли зробити ще одну новаторську річ. Адже аудіосеріал «Блимчик Непосидюк з клану сурикатів» - є першим казковим аудіосеріалом в Україні, є першим освітнім проєктом у галузі безпеки на дорозі в Україні та світі (принаймні ані з чим подібним я не стикалася, хоча ми постійно моніторимо світовий досвід), і ще - ми є першими, хто опублікував серію аудіоказок українського автора українською мовою на найбільших аудіо-стрімінгових сервісах - Apple Music, Spotify, YouTube Music. До речі, хочу подякувати Moon Records за цей експеримент, на який вони пішли, бо високо оцінили нашого Блимчика», - зауважила голова ГО «Traffic Challenge» , авторка та організаторка серіалу Ольга Дробишева.

Кермуючим батькам малюків знайома проблема відволікання за кермом, коли дитина-пасажир усіляко намагається привенрути до себе увагу. Із початком карантину ця проблема стала ще актуальнішою, бо діти більше перебувають з батьками і, відповідно, у поїздках на авто.

«На підтвердження цього, як бачимо, суттєве збільшення кількості аварій за участю дітей та травмування дітей у ДТП. - Зазначає маркетинг-директор мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський. - Тому компанія WOG радо підтримала ініціативу Traffic Challenge. Батьки-водії, які обслуговуються у мережі WOG, матимуть можливість спрямувати увагу своїх маленьких пасажирів на корисний контент і тим самим забезпечити собі більше уваги до дорожньої стуації та, відповідно, більшу безпеку».

Наступна частина кампанії - інклюзивна безпека на дорозі.  Активісти ГО «Traffic Challenge» провели всеукраїнський відбір та обрали 50 закладів дошкільної та шкільної освіти, які  отримають комплекти світловідбиваючих жилетів для дітей. Пріоритетом відбору були - наявність інклюзивних класів або відповідна спеціалізація закладу, а також активна позиція адміністрації у підготовці дітей в напрямку «Безпека дорожнього руху».

«Страхування - це галузь, яка знаходиться на вістрі проблематики смертності та травматизму. Ми - перші, хто бачить постраждалих, ми збираємо дані про подію, ми ведемо статистику та аналітику. За 9 місяців цього року у ДТП загибло на 5 дітей більше, та травмувалося на 88 дітей більше, у порівнянні з минулим роком. При чому загальна кількість загиблих та травмованих у аваріях істотно знизилась. Це ще раз підіймає питання того, що небезпека загинути або травмуватися у ДТП для дітей вища, тому ми маємо звернути на це максимальну увагу батьків, громадськості та компетентних органів», - прокоментувала голова правління GRAWE Ukraine Наталія Базилевська.

Третя частина проєкту - Всеукраїнський вебінар з безпеки руху «Defensive driving: міжнародні стандарти захисного водіння, що не дають вам потрапити у аварію. Яким секретам навчають водіїв-професіоналів». Вебінар стане особливо корисним для автомобілістів та учнів автошкіл і відбудеться  12 листопада о 19:00. Його проведе директор тренінгового центру «Твоя безпека», багаторазовий переможець та призер України в автоперегонах Геннадій Мазепа. Приєднатися до трансляції можна безкоштовно за посиланням: https://youtu.be/0WsQ3_LmvIk 

«Безпека вулиць — це не лише про безпечну швидкість чи про безпечну інфраструктуру, це, в першу чергу, про культуру поведінки на дорогах всіх учасників руху. Саме в партнерстві з Traffic Challenge, за підтримки поліції та працівників освіти, ми навчаємо дітей орієнтуватися на вулицях, виховуємо розуміння загрози життю і здоров’я від автотранспорту, допомагаємо опанувати правила адекватної, безпечної поведінки в різних ситуаціях, формуємо нову культуру безпеки на дорогах», — розповів директор з персоналу та організаційного розвитку, член Правління Віннер Груп Україна Сергій Рудь.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху проходить щороку на виконання рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо концентрації дій та досягнень в галузі безпеки дорожнього руху в рамках десятиліття 2021-2030 задля скорочення смертності на дорогах на 50 відсотків. В Україні заходи у рамках Тижня безпеки дорожнього руху проходять на виконання розпорядження Кабінету міністрів України та за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, центральних та місцевих органів влади.

 

Ключові партнери - Grawe Ukraine та Winner Group Ukraine. Проєкт втілюється за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та Національної поліції України.

Інформаційні партнери проєкту: «Авторадіо», «Київ Автомобільний», «Соцпортал», «МамаWOW» та «Folga».

 

Перелік закладів освіти, які отримали комплекти світловідбиваючих жилетів:

1.      Рівненська ЗОШ 20

2.      Жашківська спеціалізована школа 1 з поглибленим вивченням окремих предметів

3.      Піско-Радьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

4.      Мелітопольський навчально- виховний комплекс 16

5.      Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Дмитра Петрини с.Торгановичі» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

6.      Старовишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст Вишнівецької ОТГ

7.      ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області

8.      Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира

9.      Білоцерківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області

10.    Біляївська загальноосвітня кола І-ІІІ ступенів №2 Біляївсько міської ради Одеської області

11.    Новоайдарська обласна санаторна школа

12.    Загвіздянський ліцей

13.    Ліцей 1 Зимноводівської сільської ради

14.    ЗОШ І-ІІІ ступенів #1 м. Славути

15.    Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням біології

16.    Червономаяцький заклад повної загальної середньої освіти Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області

17.    КЗ «Початкова школа 36 - школа повного дня Маріупольської міської ради Донецької області»

18.    Краматорський НВК ( ЗОШ 32 -ДНЗ)

19.    КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 17 Луцької міської ради Волинської області»

20.    КЗЛОР Сокальська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ст. імені Т. Шевченка

21.    Хотинська загальноосвітня школа #5 Хотинської міської ради  

22.    Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів #70

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