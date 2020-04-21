Гід правозахисною програмою RIGHTS NOW!

Із 25 квітня по 3 травня під час 17 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA триватиме правозахисна програма RIGHTS NOW! Цьогоріч фокус правозахисної програми - проблеми дорослішання.

Протягом 9-ти днів онлайн-фестивалю на головній сторінці docudays.ua будуть онлайн-трансляції зустрічей та дискусій за участі громадських активістів, фахівців та фахівчинь державного сектору, психологів, учасників освітнього процесу. Глядачі дізнаються, як дорослішати без зайвих травм, позбутися стереотипів, як навчати без дискримінації і будувати довірливі стосунки вдома та в школі.

Усі події правозахисної програми відбуватимуться з перекладом на жестову мову, що стало можливим у партнерстві з ГО «Відчуй».

25 квітня

Права людини

Чи всі дорослі в Україні знають, що у дітей є права, ба більше - їх потрібно дотримуватися і поважати? Під час тренінгу «Про права дітей простою мовою» відбудеться о 18:30 розберемося, які існують права дитини? Коли вони виникають? Як ними можна користуватися? І хто може допомогти дитині захистити свої права? Родзинкою тренінгу стане презентація нової серії ілюстрацій про права дітей від інтернет-мему Гусь.

26 квітня

Кібербулінг

Під час дискусії «Кампанія проти кібербулінгу. Історії успішної протидії» о 18:30 експерт(к)и Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA презентують нове аналітичне дослідження про попередження та протидію цькувань в інтернеті. А також глядачі побачать перші в Україні антиКібербулінгові мультики, створені на основі реальних історій підлітків, які опинилися в ситуації онлайн-цькувань.

27 квітня

Кібербулінг

Досвід підлітків з різних країн, які зіштовхнулися з проявами дискримінації: ненавистю, упередженнями, булінгом зібрали на одній платформі «Історії, які зворушують». Як використати платформу при дистанційному навчанні, щоб влаштувати для тінейджерів ефективну дискусію про дискримінацію? Як користуватися платформою розкажуть її творці о 14:30.

А о 18:30 долучайтеся до презентації коміксу “Я тобі не кицька: маленька книжка для дівчат про власні кордони”. Книга містить 9 історій про домагання і булінг у школі та поза межами навчального закладу.

28 квітня

Війна

Після окупації Росія послідовно поширювала своє правове поле на Крим. Близько 200 дітей залишилося без батьків, які необґрунтовано переслідуються за політичними мотивами. Про порушення прав дітей у зв’язку зі збройним конфліктом поговоримо о 14:30 під час дискусії «Дитинство в окупованому Криму: зі зброєю в руках та без права бути українцем».

А о 18:30 приєднуйтеся до дискусії «Дітям не місце на війні!» Поговоримо про те, як Україна захищає права дітей в умовах збройного конфлікту, яку допомогу від держави отримують діти у сірій зоні.

29 квітня

Сім'я

Автори проєкту «Шерифи для нових громад» під час експертної дискусії Дітям потрібен шериф о 14:30 розкажуть, як якісна організація безпечного середовища в громадах впливає на дотримання прав дітей.

Продовжимо говорити про захист дітей під час дискусії «Насильство в сім'ї: як допомогти дітям?» О 18:30 йтиметься про те, як захистити дитину у ситуації домашнього насильства і як пояснити українським батькам, що застосування фізичної сили - це не норма.

30 квітня

Активізм

Яка ситуація з нападами на громадських активістів в Україні, коли за ґрати потраплять замовники вбивства Катерини Гандзюк? Поговоримо у дискусії “Напади на активістів: як добитися розслідування? Досвід ініціативи “Хто замовив Катерину Гандзюк?”

А ввечері о 18:30 поговоримо як змінилася ситуація з безпекою підліткових акцій за останні роки, та як влада розслідує випадки переслідування молодих активістів у дискусії «Підлітковий активізм: плюси, мінуси, підводні камені».

1 травня

Торік в Україні стартував пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». За перший рік роботи ініціативи з кримінального процесу вивели 50 дітей. А це – 50 врятованих життів. О 14:30 у рамках заходу «Mama I’m a criminal: як відновне правосуддя дає дітям другий шанс» ви зможете почути їхні історії та дізнатись, як врятувати більше дітей.

Разом з експертами з Teenergizer о 18:30 поговоримо, як забезпечити право на недискримінацію дітей із ВІЛ-позитивним статусом у дискусії: «ВІЛ-позитивний статус - не вирок!» .

2 травня

Можливості

Аби усі учні в Україні мали можливість вступити саме до тих ВНЗ, про які мріють, незалежно від місця проживання, навчального закладу, чи соціального статусу, створено iLearn – відкриту платформу з онлайн-курсами та вебінарам для підготовки до ЗНО. Про її особливості дізнаєтеся під час тренінгу «iLearn: гейміфікована підготовка до ЗНО та ДПА» о 14:30.

Про фактичний стан дотримання прав дитини українською бізнес-спільнотою та про перешкоди, які заважають їй у цьому дізнаєтеся о 18:30 у дискусії «Про права дитини і бізнес. Як діти можуть заробляти?». Також розглянемо успішні кейси дітей, які започаткували свій бізнес.

3 травня

Рівність

Під час практичної лекції «Як навчати без дискримінації?» освітяни отримають необхідну теорію та практичні інструменти впровадження недискримінаційного підходу в навчанні. Чим відрізняється гендер від статі, що таке гендерночутливий підхід в освіті, як розпізнавати гендерні стереотипи, - про це і не лише о 14:30.

Під час тренінгу «Чому дітям і дорослим потрібна сексуальна освіта?» О 18:30 йтиметься, як говорити з дитиною про секс, а підлітки дізнаються, що таке культура згоди, і як “згода” виглядає на практиці.

Ще одна подія правозахисної програми RIGHTS NOW! – «Жива бібліотека». Організатори підібрали для «бібліотеки» унікальні «книжки», щоб «читачі» усвідомили, наскільки життя реальної людини, яка представляє ту чи іншу вразливу групу в суспільстві, відрізняється від наших уявлень про неї.

«Жива бібліотека» відбуватиметься онлан, а «читачам», щоб познайомитися з «книгою», яка зацікавила, потрібно реєструватися.

Нагадаємо, Docudays UA пройде в онлайні з 24 квітня по 3 травня. Доступ на всі події RIGHTS NOW! вільний. Розклад усіх подій правозахисної програми можна знайти на сайті.