Щедрий вечір: традиції, прикмети і заборони

Старий Новий рік – традиційне українське свято. Воно святкується у ніч з 13 на 14 січня кожен. Його ще називають Свято Маланки, або Щедрий вечір. Ми зібрали для Вас найцікавіше про це свято.

Традиції на Маланку

Щедрий вечір збігається зі Старим Новим роком, який святкується українцями за старим звичаєм — за Юліанським календарем.

Саме на цей день припадає день святої Меланії, з яким пов’язано дуже багато традицій і обрядів. Зокрема, влаштовуються своєрідні театралізовані дійства, які покликані захищати людей, відлякувати злих духів та забезпечувати врожайний рік.

Основними дійовими особами традиційного дійства є сама Маланка, молодий хлопець Василь, Дід, Баба, Циган і Циганка з дітьми, Коза, Кіт, Чорт. Всі вони ходять від хати до хати, співають щедрівки, веселяться. Щедрівки — це пісні з особливими побажаннями господарям дому щастя, благополуччя, радості і достатку. Іноді ряджені можуть почати бешкетувати, проте це добрі розіграші, нічого злого в цей день робити не можна.

У різних регіонах України свято Маланки відмічають по-різному. Однак на Буковині до нього ставляться з особливою любов’ю. Саме тут збереглись ті споконвічні традиції, яких дотримуються і по сьогодні.

На 14 січня припадає день святого Василя, який вважається покровителем землеробства. У цей день, коли починає світати, йдуть засівати зерном. Зерно беруть у рукавицю або в сумку. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і близьких. Зайшовши в будинок, посівальник сіє зерном і вітає всіх з Новим роком. Засівають завжди хлопці, а щедрують, за звичаєм, дівчата.

Кутя – головна обрядова страва цього вечора. На Василя кутю готували щедру, жирну, заправлену смальцем або вершками. Звідси і назва вечора – Щедрий. Вважається, що щедрий та багатий стіл забезпечить господареві добробут на весь рік.

Обов’язковими частуваннями на столі в цей день були пироги, вареники з сиром, страви зі свинини, млинці, різні ковбаси.

За новорічний стіл, як і на Різдво, прийнято сідати всією родиною. Дуже важливо, щоб одяг цього дня був ретельно випраний і чистий. Після вечері, щоб залагодити якийсь конфлікт, сусіди йшли один до одного миритися та просити прощення, аби Новий рік зустріти в мирі та злагоді. А хлопці, які перед цим «отримали гарбуза», вдруге посилали сватів з надією на згоду.

Що не можна робити на Щедрий вечір та народні прикмети

У перший день Старого Нового Року в будинок першим обов’язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців. Вважалося, що у цей день не слід вимовляти слово «тринадцять», а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.

Також багато хто досі вірить, що на старий Новий рік та в Васильїв вечір не можна нічого давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш. Існує і така прикмета – якщо 14 січня винести сміття, то й щастя з хати винесеш.

У цей день наші предки спостерігали за природою, щоб зрозуміти, що їх чекає в прийдешньому році і який вродить урожай. Також мало значення, як мине Щедрий вечір. Оскільки спостереження збирались роками, сьогодні вони не тільки актуальні, а ще й добре перевірені часом і людьми.

Ось деякі із них:

— якщо ніч видається зоряною і ясною, то урожай буде багатим і рясним;

— якщо на Меланію стоїть тепла погода, то літо буде дощовим;

— на столі обов’язково повинні бути присутніми страви зі свинини — худоба буде плодовитою, а в сім’ї пануватиме лад і мир;

— чим рясніше застілля, тим вдалішим буде весь рік;

— якщо господарі 13 січня добре приймуть щедрівників, то це принесе їм щастя;

— якщо 13 січня на вулиці туман, значить, в Новому році всіх чекає щастя, а урожай буде багатим;

— сильна хуртовина обіцяє багатий урожай горіхів;

— якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів;

— якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть;

— відлига 13 січня обіцяє дощове літо;

— якщо сонце стоїть високо — садівники зберуть багатий урожай;

— якщо ніч 13 січня безмісячна, то це нечиста сила місяць вкрала;

— рахувати мілкі гроші в цей день не можна — це віщує сльози;

— всі сни 13 січня вважаються віщими;

— якщо захворієш на Старий Новий рік, то одужувати будеш повільно.

На Старий Новий рік усі намагалися бути радісними, веселими та добродушними. Адже як зустрінеш Новий Рік, так і проживеш його. Тож створюйте гарний настрій в оселі та насолоджуйтеся ще одним сімейним святом