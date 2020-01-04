ТОП-12 страв на Святвечір

Пісна вечеря на Святвечір, який в Україні відзначають 6 грудня традиційно складається з 12 пісних страв. Вони символізують 12 апостолів Христа. Ця традиція охоплює різні регіони України, однак варіантів страв, окрім головних – куті й узвару є чимало. Ми зібрали добірку кращих рецептів.

Кутя з пшениці

0,5 л пшениці, 2 скл. маку, 2 скл. волоських горіхів, 1 скл. меду, родзинки

Пшеницю замочити на ніч у воді, зранку промити, залити 1л води і варити на малому вогні, поки вода не випарується, а кутя не зм'якне. Якщо вода випаровується надто швидко, то долити кип'яченої гарячої води. Відварену кутю поставити в тепле місце на 2-3 години. Мак ретельно промити, залити 1л води і варити на малому вогні, поки вода не випарується, вистудити і розтерти у макітрі до білого кольору (або змолоти на млинку для маку). Горіхи посікти, родзинки замочити у воді і промити. У посудині ретельно змішати кутю, мак, горіхи, мед, родзинки. Якщо хто любить негусту кутю, додаємо трохи перевареної води або узвару.

Кутя з рису

1 скл. рису, 2 скл. води, 100 г родзинок, 100 г кураги, 100 г чорносливу, 100 г меду, по дрібці солі й кориці

Рис промити кілька разів, залити водою, довести до кипіння і варити на маленькому вогні до готовності, вистудити. Повинен бути дуже розсипчастим. Курагу, чорнослив і родзинки залити кип'ятком (кожен вид сухофруктів окремо) і залишити на 5-7хв, відцідити і вистудити. Курагу і чорнослив порізати соломкою. Змішати сухофрукти, мед і рис. Зверху притрусити дрібкою кориці.

Узвар

Сушені груші, яблука, сливи, родзинки ретельно вимити і покласти в киплячу воду. Варити 15 хвилин, заправити медом або цукром, довести до кипіння і дати настоятися в холодному місці протягом кількох годин. Можна додати трошки лимонного соку.

Вареники з капустою і гречкою

Півлітра гречки підварити в 1,5 літра підсолоненої гарячої води (але щоб гречка повнітю не була зварена). Коли вода википить, поставити каструльку в духовку, щоб гречка підпеклася до червонуватого кольору. Приблизно таку саму кількість квашеної капусти промити під холодною водою, відтиснути і порізати. Додати до капусти підсмажену на олії цибулю і гречку, вимішати.

Для тіста: борошно пшеничне – 3 склянки; вода – 1 склянка; олія 2-3 ст. ложки; 1/2 ч.л. соди; сіль за смаком. Замісити пухке тісто. Розкатати його на столі й склянкою чи невеличким горнятком вирізати кружечки.

Підливка: 200 г грибів відварити, не відціджувати, підсолити, додати 3 ст. ложки панірованої (підсмаженої на сковорідці без нічого) муки і вимішати.

Гречані млинці

1,5 склянки гречаного борошна або помеленої в кавоварці гречки; 2,5 скл. пшеничного борошна; 20-25 г дріжджів; 1 ч.л. солі; 1 ст.л. цукру; олія.

Звечора гречану та половину пшеничного борошна і дріжджі змішати з водою, щоб утворилося густувате тісто і залишити в нехолодному місці. На ранок додати решту борошна, сіль, цукор. Коли тісто підніметься, розбавити його теплою водою до консистенції сметани. Дати постояти ще півгодини й випікати млинці на гарячій сковороді, змащеній олією. Подавати з медом або варенням.

Кисіль

На 1 л рідини потрібно 35-50 г картопляного крохмалю.

Із смородинового, малинового чи полуничного варення зцідити ягоди. Із рідкої частини зробити компот. Довести його до кипіння та невеликими порціями вкинути картопляний крохмаль, постійно помішуючи. На дно креманок викласти ягоди з-під варення та залити ледь охолодженим киселем. Поверхню посипати цукром, щоб вона не вкрилася плівкою.

Тушкована капуста з квасолею

Квасоля, квашена капуста, цибуля, морква, часник, томатний сік, олія, борошно, спеції. Зварити склянку квасолі. Дрібно нарізати цибулю, натерти моркву. Налити в сковорідку олію, вкинути цибулю та моркву. Трошки присмажити, всипати дві столові ложки борошна й добре вимішати. Влити трошки варива з-під квасолі й ще раз вимішати. Додати капусту та квасолю. Перемішати та залити томатним соком. Посолити. Тушкувати, періодично помішуючи.

Голубці з картоплею і гречкою

1 капустина, 2 кг картоплі, 250 г гречки, 3-4 цибулини, олія, сіль, перець, часник, лавровий листок.

Листочки капусти відділити від качана, відпарити в підсоленій воді. Потовщені місця зрізати.

Сиру картоплю помити і почистити. Натерти на тертці (або прокрутити на м'ясорубці), і добре відтиснути, щоб зайва рідина вийшла. Помиту гречку залити окропом і відварити. Цибулю почистити, дрібно нарізати, підсмажити на олії до золотистого кольору. Вимішати з картоплею та гречкою.

Посолити, поперчити, додати часник. Накладати фарш в капустяне листя і загортати. Скласти голубці у посудину, покласти лавровий листок, до половини налити води. Поставити в духовку на 1-1.5 години. Дно посуду можна викласти капустяними листками, зверху теж.

Борщ із вушками

Сушені гриби — 150 г, буряки — 500 г, морква — 100 г, буряковий квас — 400 г, борошно — 50 г, вершкове масло — 100 г, сіль, перець — за смаком.

Сушені гриби промити й відварити. Буряки, моркву почистити й теж відварити. Овочевий і грибний відвари з'єднати. Буряки нарізати соломкою і вкинути у відвар, заправити сіллю, перцем, буряковим квасом, додати борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятити борщ.

Вушка: борошно — 500г, яйця — 1 шт., цибуля — 100 г, вершкове масло — 100 г, сухарі — 100 г, гриби з борщу, сіль, перець — за смаком.

Для начинки дрібно нарізану цибулю підсмажити на вершковому маслі, додати посічені варені гриби, сухарі, сіль, перець і добре вимішати.

З борошна, яйця і води замісити тісто, тоненько розкачати й нарізати на квадратики. На кожний з них покласти начинку, з'єднати краї і зліпити вушка. Вкинути у підсолену воду й варити, поки вони не спливуть.

Готові вушка викласти у тарілку і залити гарячим борщем.

Мачанка

Сухі гриби – 100 г, борошно – 60 г, часник – 10 г, перець, сіль – за смаком, цибуля – 100 г, олія – 40 г.

Гриби вимочити протягом 2-3 годин. Варити до повної готовності. До відварених грибів додати злегка підсмажене і розведене водою борошно і ще раз проварити. Заправити розтертим часником, меленим перцем, сіллю та дрібно покришеною підсмаженою цибулею. Подавати з чорним хлібом.

Шухи

Буряки – 500 г, сухі гриби 100 г, часник – 20 г, олія – 50 г, оцет – 20 г.

Буряки промити, відварити до готовності, обчистити, нарізати соломкою. Гриби відварити, замішати із нарізаними буряками, заправити товченим часником, олією та оцтом.

Салат із білої квасолі

300 г білої квасолі, 3 столові ложки рослинної олії, 1 цибулина, 1 солодкий болгарський перець, 4 дольки часнику, сіль, томат-паста, оцет за смаком.

Відварити до м'якості в невеликій кількості води (до повного її випарювання) підготовлену й замочену на ніч квасолю. У ще теплу квасолю влити рослинну олію. Додати потовчений із сіллю часник, натерту на дрібній тертці цибулю, дрібно нарізаний перець, томат-пасту й оцет за смаком.

Капуста з пшоном

Квашену капусту промити, залити водою трішки вище капусти і варити доки не змякне. Зверху засипати промитим пшоном, не мішати, накрити покришкою і варити поки пшоно не буде готове. Додати вареної картоплі, ще поварити кілька хвилин на невеликому вогні. Тоді солимо, перчимо і заправляємо заправкою.

Заправка: кілька яєць змішати з сметаною.

Заливаємо заправку в капусту з пшоном і чекаємо, коли закипить, дивимось по густині, щоб було не дуже густе.

На Святвечір капуста подається з грибною підливою, а вже на саме Різдво можна і з м'ясною.

Січеники з гороху

2 склянки гороху, 4 ст.ложки манної крупи, 2,5 ст. ложки олії, 2 яйця, 3 ст. ложки сухарів, 1 цибулина.

Горох замочити на ніч, відварити і протерти через сито. Перемішати із густою манною кашею. Додати підсмажену цибулю, пропустити через м'ясорубку. Заправити сирими яйцями, посолити, поперчити. Робити котлети, обкачувати у сухарях і смажити до золотистого кольору. Перед подачею на стіл полити теплою олією.

Голубці з рисом і грибами

Запарити у великій кількості води 250 г рису (на одну мірку рису дати 2,5 мірки води). П'ятдесят грам сухих грибів попередньо замочити і зварити. Вийняти з відвару і дрібно посікти. Відвар зберегти. Дві середні цибулини дрібно порізати і легко підсмажити. Коли цибуля стане прозорою, додати посічені гриби. (Можна готувати і з свіжих печериць. Тоді до підсмаженої цибульки додаємо 300 – 500г свіжих дрібно порізаних печериць і обсмажуємо їх до того часу поки гриби почнуть пускати сік). Всі компоненти: рис, гриби і цибулю змішуємо, за смаком солимо і перчимо.

Капусту розібрати на листя і запарити. З кожного листка вирізати прожилки. На середину листка кладемо фарш і завиваємо голубець. Голубці тісно складаємо в баняк з товстим дном, заливаємо підсоленим грибним відваром. Якщо його не вистачить (голубці повинні бути майже прикриті рідиною), доливаємо окропу. Закриваємо голубці покришкою і ставимо в духовку на 1,5 – години. До голубців можна зробити грибну підливку.

Голубці найсмачніші, коли їх приготувати за день до споживання. На другий день в тому самому посуді, в якому вони випікалися, підігріти їх в духовці і на рум'яно обсмажити в маслі.

Грибна юшка

150 г сушених грибів вимочити у воді, щоб зм’якли, добре промити, залити 3-4 літрами води і варити 2 години на маленькому вогні. Окремо зварити 2 склянки квасолі. Додати до грибного навару, туди ж – 1 банку консервованої сардини і підсмажену на олії цибулю з морквою (кількість – за смаком).Посолити, поперчити, додати лавровий листок. Знявши з вогню, витримати ще 20 хвилин, щоб юшка настоялася. Подавати гарячою.

Також пропонуємо кілька "смаколиків" вже до різдвяного столу.

Різдвяні «панянки» (ласощі для колядників)

2 скл.цукру розвести в мисці з 1 скл. перевареної холодної води. Додати сірникову коробку амонію, можна (але необов’язково) і яйце. Додати борошна і вимісити тісто як на вареники — ні круте, ні рідке. Розкачати його до товщини 1 см і вирізувати різні фігурки формочками. Викласти їх на бритванку, присипану борошном, і спекти. Ще гарячими розписати глазуррю різними візерунками за допомогою ріжка з паперу або кондитерського мішечка.

Глазур: Просіяти рівні частини борошна та крохмалю через марлю, щоб не було грудочок. Додати води. Цей крем поділити на три частини. Одну залишити білу, в одну додати блакитну харчову фарбу, в іншу — жовту

Шулики з медом

3 скл. борошна, 1 скл. води, 1/2 ч. л. соди, 2/3 скл. олії, 1 скл. маку, 1 скл. меду, кориця, сіль – до смаку.

Пересіяти борошно, додати сіль, соду, влити воду і півсклянки олії. Замісити тісто і дати відстоятись. Тим часом мак перетерти до появи молочка. Тісто ще раз вимісити, розкачати коржі в палець завтовшки, зробити ромбовидні надрізи та проколоти виделкою. Смажити на сковороді в олії з обох боків. Готові коржі розламати по надрізах, скласти у глибокий посуд, полити медом і посипати корицею та маком.

Різдвяні зірочки

Посічений маргарин змішати з борошном, додати розтертий варений жовток, цедру з лимона, ванілін і вимісити тісто. Розкачати завтовшки 3 мм, вирізати зірочки, скропити водою і посипати меленими горіхами. Спечені зірочки зліпити по дві варенням.

200 г борошна, 140 г маргарину, варений жовток, соди на кінчику ножа, цедру лимона, ванілін, 20 г мелених горіхів, варення.

Різдвяні пампухи

1 кг пшеничного борошна, 100 г дріжджів, 6 ст. ложок цукру, 6-8 жовтків, 2 скл. молока.

До дріжджів додати цукор і розтерти. Жовтки збити з молоком, потерти трохи шкуринку з лимона і все разом додати до борошна. Туди ж – дріджі з цукром. Добре вимісити, приблизно з півгодини.

Опісля з тіста ліпимо кульки, всередину яких додаємо варення з рожі або вишень, тертий мак з цукром, варене згущене молоко з горіхами. Смажити в глибокій чавунній посудині, наполовину заповненій олією. Коли вистигнуть, можна обкачати в цукровій пудрі.

Яблучний пляцок на Різдво

Тісто: 4 яйця, 1 скл. цукру, збити виделкою, додати 400 г м'якого масла кімнатної температури, далі збивати виделкою, додати 700-800 г борошна, просіяного з 1 пачкою розпушувача.

Вимісивши, поділити його на дві частини, більшу з них розкачати по формі, сформувати бортики.

Яблука:

16-18 половинок яблук начинити 200г родзинок(можна попередньо замочити їх у горілці і відцідити) Яблука викласти на тісто, начинкою донизу.

Пудингова маса:

2 пакетики пудингу ванільного заварити на 600 мл молока, додавши 150 г цукру. Пудингову масу гарячою вилити на яблука.

Зверху викласти розкачану другу частину тіста. Пекти на середньому вогні приблизно 1 год.

Львівський сирник

250 г вершкового масла, 300 г цукрової пудри, 10 жовтків, 10 білків, 3 ст.л. картопляного крохмалю, 2 пачки ванільного цукру, 1 скл. нарізаних шматочками волоських горіхів, 1 скл. родзинок, попередньо намочених у гарячій воді й обсушених, 1 скл. кураги, підготовленої так, як родзинки, 150-200 г кокосової стружки, 1 кг сиру домашнього. Може бути навіть трохи з сироваткою.

Сир двічі пропустити через м'ясорубку або збити міксером в однорідну, без крупинок масу. Масло розтерти з цукровою пудрою і ванільним цукром. У цей крем додавати по одному жовтки, по ложці, гарненько вимішуючи, підготовлений сир, потім всипати горіхи, родзинки, курагу і кокосову стружку. Все це добре збити міксером. Потім окремо збити білки і обережно змішати з сирною масою. Вилити масу в форму, вистілену папером для випічки і випікати 1 годину при температурі 210 градусів на середньому рівні. Почекати до повного охолодження, не виймаючи з форми.

Пляцок "Грильяж"

Тісто 1: 1 скл. сметани, 1 скл. цукру, 6 жовтків, 3 ст. ложки какао, 1 ч. ложка амонію, 2 скл. борошна. Тісто виходить як густа сметана. Ділимо на 2 частини і випікаємо при 180 градусах.

Тісто 2: 3 ст. ложки сметани, 3 ст. ложки цукру, 1/2 пачки маргарину, 1/4 ч. ложки соди, борошна стільки, щоб вийшло густе тісто, як на вареники. Поставити в морозильник. Опісля натерти на тертці з великими отворами на велику бритванку. Пекти до золотавої скоринки при 180 градусах. Остудити, поламати на дрібні шматочки.

Крем: Збити 250 г масла з банкою вареного згущеного молока. Додати 200 г горіхів та тісто 2, все перемішати.

На верх і низ кладемо чорні коржі з тіста 1, посередині – крем. Зверху залити або шоколадною помадкою, або розтопленим шоколадом.

СМАЧНОЇ ВЕЧЕРІ!!!