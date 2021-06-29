В Україні зміняться правила розміщення реклами на вулицях і трасах: прийнято законопроєкт

Парламент прийняв у першому читанні міжфракційний законопроєкт про регулювання зовнішньої реклами (№ 5094 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами»). За проголосували 334 депутати.

Документ передбачає зміну концепції регулювання рекламної галузі, йдеться на сайті Асоціації операторів зовнішньої реклами.

«Це базовий профільний закон, який консолідує всі норми щодо зовнішньої реклами. В ньому чітко прописані всі норми щодо видачі дозволів, ми йдемо шляхом прозорості і відкритості. Це важливий крок для європейської інтеграції України», - розповіла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Закон передбачає чітку і прозору процедуру отримання дозволів. Народні депутати також прописали вичерпний перелік причин, через які підприємцеві може бути відмовлено в розміщенні реклами. Заявки на отримання дозволу можна буде подавати в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Прозорі правила повинні прибрати можливості для зловживань і корупції.

«Цей закон індустрія, міста, містечка, села і дороги чекали 10 років. Цей закон перезрілий. Я дякую усім фракціям, які підтримали закон», - розповідає голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Микита Потураєв.

Усі конструкції будуть маркуватися за допомогою QR-кодів. З їх допомогою в публічному електронному реєстрі рекламоносіїв можна буде знайти усю інформацію про власників. Якщо конструкція встановлена незаконно її можна буде швидко прибрати. Законодавці суттєво спрощують процедуру демонтажу несанкціонованої реклами. Це допоможе подолати сірий ринок. Вивівши з тіні той сегмент галузі, який працює нелегально, нардепи розраховують вдвічі збільшити надходження до бюджету. А завдяки прозорим правилам - залучити близько 1,6 млрд грн інвестицій у розвиток міської інфраструктури.

«Ми пропонуємо впорядкувати розміщення реклами так, щоб вона не просто естетично вписувалась в міський і заміський ландшафт, але і працювала на людей. Люди, дивлячись на білборди, сітілайти, мають розуміти, що їм не просто пропонують якісь товари чи послуги, а що ці конструкції працюють на громаду, що власники сплатили усі податки і за ці гроші у них ремонтують школи, садочки, відновлюють сквери. Вони мають розуміти, що реклама їм також вигідна», - пояснює народний депутат від ПП «Слуга народу» Павло Сушко.

Передбачається розробка дизайн-кодів населених пунктів. Кожне місто зможе індивідуально підійти до розміщення на своїх вулицях реклами, щоб урахувати історичні, архітектурні та економічні умови. Органи місцевого самоврядування розроблятимуть схеми розташування рекламних конструкцій та правила для розміщення інформаційних елементів фасадів будівель, споруд. Під регулювання також потрапить реклама на транспорті. Таким чином відбудеться перехід до європейського підходу оформлення публічного простору, щоб реклама гармонійно вписувалась у зовнішнє середовище.