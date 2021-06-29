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Україна переходить на екопакети: думка експерта

02 июня, 09:00  Социальная  Украина

1 червня Верховна Рада практично повністю заборонила поширення пластикових пакетів в Україні.

1 червня Верховна Рада практично повністю заборонила поширення пластикових пакетів в Україні.

Голова ГО Зелена генерація Олександр Коваль допоміг розібратися, які пакети заборонені, а які можна буде використовуватипишуть  Факти ICTV. 

 

Тонкі, надтонкі та оксо-біорозкладні пакети потрапили під обмеження.

 

Фасувальні пакети, які використовуються в магазинах, також будуть заборонені до безкоштовного розповсюдження. Це означає те, що з часом на них встановлять мінімальну ціну для того, щоб стимулювати споживачів не використовувати їх.

 

Товсті пакети 50 мікрометрів також заборонені для безкоштовної роздачі. А ось ті, які виготовлені з крохмальної сировини, поширювати можна буде.

 

«Ідея не в тому, щоб заборонити пластикові пакети, а в тому, щоб перейти на більш екологічні альтернативи. Пакети з крохмалю можна компостувати, наприклад, закопати в землю», – каже експерт.

 

Картонні пакети також дозволені у використанні, але найкращий варіант для покупок в магазині – це еко-сумки, які не тільки екологічні, а й багаторазові.

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