Українських заробітчан Польща вакцинуватиме на кордоні

Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур, пише Українська правда.

За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - сказав Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.