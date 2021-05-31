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COVID-вакцину можна буде купити в аптеці вже восени, - експерт

11 мая, 13:00  Социальная  Украина

Купити вакцину від COVID-19 у клініках чи аптеках, імовірно, можна буде не раніше осені. Таку думку висловив президент громадської організації «Український медичний клуб» Іван Сорока.

Купити вакцину від COVID-19 у клініках чи аптеках, імовірно, можна буде не раніше осені. Таку думку висловив президент громадської організації «Український медичний клуб» Іван Сорока.

«Я думаю, що купити вакцину можна буде не раніше осені. Хоча було би правильно дати можливість людям, які не входять у першочергові списки, отримувати вакцину комерційним шляхом», - сказав Сорокапише Укрінформ.

 

Водночас він зауважив, що в Україні дуже багато людей літнього віку, людей з хронічними захворюваннями, з інвалідністю, а також багато медичних працівників, яким вакцина необхідна якомога швидше.

 

Зараз комерційне використання COVID-вакцини неможливе, бо виробники продають її лише урядам країн.

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