Україна опустилася в Індексі свободи преси

За підсумками 2020 року Україна опустилася на один пункт і зайняла 97 місце в Індексі свободи преси.

Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів», повідомляє «Слово і діло».

Так, у минулому році Індекс України склав 32,52, що краще на 0,44 бали, ніж роком раніше. Країна була на 96 місці.

«Медіаландшафт в Україні дуже різноманітний, і влада підтримала ряд реформ, починаючи з 2014 року, зокрема, прийняла закон про розкриття власників ЗМІ. Втім, ці позитивні зрушення хиткі», - йдеться в звіті.

Норвегія займає перше місце вже п'ятий рік поспіль. При цьому її ЗМІ не дають повний доступ до суспільної інформації про пандемію.

До першої десятки Індексу свободи слова увійшли Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Коста-Ріка, Нідерланди, Ямайка, Нова Зеландія, Португалія і Швейцарія.

Росія втратила за рік одну позицію і зайняла 150-е місце в рейтингу. Білорусь займає 158 місце і є найбільш невільною країною Європи для журналістів.

«Білорусь - найнебезпечніша країна в Європі для співробітників ЗМІ. Критично налаштовані журналісти і блогери піддаються загрозам, насильства, а також арештів. Є випадки відключення інтернету, блокування провідних новинних сайтів. Друковані ЗМІ зазнають цензури, а доступ до інформації обмежений», - йдеться в звіті.