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КМУ посилив вимоги щодо надання житлових субсидій

16 апреля, 15:00  Социальная  Украина

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 квітня прийняв постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 квітня прийняв постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій.

Тепер для отримання державної соціальної підтримки для населенняповідомляє Апостроф,передбачається:

 

переглянути підходи до обліку майнового стану - враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів і т.д.;

скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення субсидій в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається;

посилити вимоги при призначенні субсидій в частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

 

Мета такої постанови - ефективне і раціональне використання бюджетних коштів.

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