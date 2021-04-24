КМУ посилив вимоги щодо надання житлових субсидій

Тепер для отримання державної соціальної підтримки для населення, повідомляє Апостроф,передбачається:

переглянути підходи до обліку майнового стану - враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів і т.д.;

скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення субсидій в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається;

посилити вимоги при призначенні субсидій в частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Мета такої постанови - ефективне і раціональне використання бюджетних коштів.



