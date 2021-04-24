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В Україні запрацював сайт для пошуку зниклих безвісти військових

09 апреля, 13:00  Социальная  Украина

"Надія". Таку назву має перший в Україні сайт для пошуку зниклих безвісти українських військових, які брали участь в АТО/ООС. 

 

Кістяк сайту утворився у вересні 2014 року з ініціативи близьких і родичів військовиків, які зникли безвісти під час Іловайської операції, повідомляє Gazeta.ua.

 

"Унікальний проєкт, у якому ми допомагаємо в пошуку зниклих безвісти за особливих обставин. Тепер кожен може розмістити анкету родича, який знак, перебуваючи в ООС", – розповіли організатори.

 

Заявлені завдання проєкту:

 

– відшукати, повернути, реабілітувати зниклих;

– об'єднати родини зниклих безвісти для підтримання та повернення;

– створити "Книгу Надії" – реєстр тих, на чиє повернення сподіваються;

– додати представників родин зниклих безвісти до складу Комісії зі справ зниклих безвісти за особливих обставин;

– створити Громадську раду за участю членів родин воїнів, зниклих безвісти;

– допомога та підтримання родин воїнів, зниклих безвісти;

– якщо сталося невиправне, то відшукати, повернути, гідно поховати загиблого.

"Ми закликаємо об'єднатися заради повернення додому тих, хто нас захищав і на кого ми чекаємо. Бо кожна з родин зниклих безвісти має право знати правду про долю своїх близьких", – наголошують організатори.

 

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