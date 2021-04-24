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Спрощено процедуру перенесення мобільного номера

08 апреля, 11:00  Социальная  Украина

Перенести номер мобільного номера від одного оператора до іншого можна буде за спрощеною процедурою всього за день. Механізм запрацює вже з 1 грудня 2021 року.

Перенести номер мобільного номера від одного оператора до іншого можна буде за спрощеною процедурою всього за день. Механізм запрацює вже з 1 грудня 2021 року.

5 квітня Мін’юст зареєстрував зміни, які розробляла Національна комісія з державного регулювання у сфері зв’язкуповідомляє Ua.News.

 

Нова процедура передбачає:

 

номер перенесуть оперативніше: максимум за 1 день, а не за 3-4;

абонент має звернутися до одного – нового оператора, а не до двох, як було раніше; договір з колишньою компанією розірветься автоматично;

користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком – реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

У Мінцифри очікують, що новий порядок перенесення номера сприятиме зростанню конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці. 

 

Існуючий механізм перенесення номера виявися недосконалим – так, цю послугу почали надавати із 1 травня 2019 року, за майже 2 роки операторам надійшло близько 200 тис офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів.

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