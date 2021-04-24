Пенсія в Україні може зрости до 7000 гривень

Мінсоцполітики розробляє модель щодо збільшення пенсії в Україні до 7000 гривень. Однак є основна умова: люди можуть її отримувати, якщо вийдуть на накопичувальну систему. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, при нинішніх зарплатах та мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати пенсію з двох джерел – солідарного і накопичувального рівнів. Таким чином вийшла б середня виплата у розмірі 7 тисяч гривень, пише Україна.24.

Міністерка розповіла, якби людина протягом 35 років відкладала по 600 гривень, то це дозволило б їй отримувати виплати впродовж 15 років – 3200 гривень.

До цієї суми додадуть пенсію із солідарної системи – 3500 гривень.

«Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) – це реальний рівень», – підсумувала Лазебна.

Що таке накопичувальна система пенсій?



Це перехідний етап, під час якого люди отримуватимуть другу пенсію – накопичувальну. Частину грошей українці відкладатимуть на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд, тобто солідарна пенсія також гарантована.





