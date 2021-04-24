Українські фармакомпанії хочуть виробляти COVID-вакцини, - експерт

В Україні хочуть виробляти вакцини від COVID. Українські фармацевтичні компанії ведуть переговори із розробниками вакцин проти коронавірусної інфекції щодо можливості виробництва вакцин в Україні.

Про це на пресконференції повідомив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій, передає Укрінформ.

"Сьогодні наші лідери ринку ведуть перемовини. Найпростіше - це трансфер технології відомих вакцин і локалізація виробництва їх в Україні", - сказав Багрій.

Серед компаній, які ведуть переговори, він назвав "Фармак" та "Лекхім".

Багрій сподівається, що переговори дадуть результати до кінця цього року.