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Українські фармакомпанії хочуть виробляти COVID-вакцини, - експерт

31 марта, 13:00  Социальная  Украина

В Україні хочуть виробляти вакцини від  COVIDУкраїнські фармацевтичні компанії ведуть переговори із розробниками вакцин проти коронавірусної інфекції щодо можливості виробництва вакцин в Україні.

В Україні хочуть виробляти вакцини від COVID. Українські фармацевтичні компанії ведуть переговори із розробниками вакцин проти коронавірусної інфекції

Про це на пресконференції повідомив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій, передає  Укрінформ.

 

"Сьогодні наші лідери ринку ведуть перемовини. Найпростіше - це трансфер технології відомих вакцин і локалізація виробництва їх в Україні", - сказав Багрій.

 

Серед компаній, які ведуть переговори, він назвав "Фармак" та "Лекхім".

Багрій сподівається, що переговори дадуть результати до кінця цього року.

 

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