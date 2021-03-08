У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню

«Укрпошта» випускає марки в стилі ню. Перші вийдуть з оголеною жінкою за мотивами твору Тараса Шевченка.

Перші українські поштові марки з оголеними тілами із серії "Її величність - жінка" побачать світ 5 березня, повідомляється на сайті національного поштового оператора "Укрпошта", передає Інтерфакс.

"Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка "Одаліска" з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна "Енергія ІІ" з фондів Національного художнього музею України. Тираж кожної марки – 130 тис. примірників. До марок випущено конверти "Перший день" та картки для картмаксимумів", - ідеться в повідомленні.

В "Укрпошті" зазначають, що особливістю цього випуску стане колаборація поштового оператора й українського бренду OLIZ, який випустить нову колекцію жіночих шовкових хусток, частина коштів від продажу якої буде спрямована на розвиток Національного музею Тараса Шевченка.

Урочиста церемонія спецпогашення нових поштових мініатюр і презентація колекції хусток відбудеться 5 березня о 10:00 в Національному музеї Шевченка. Учасники: генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, директор Національного музею Шевченка Дмитро Стус, засновниця бренду OLIZ Христина Зборошенко і директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець.

Поштові марки, конверти та картки серії "Її величність - жінка" випущено у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Картину "Одаліска" Шевченко написав у 1840 році в Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна його робота - "Вірсавія", написана в 1860 році. На другий поштовій марці відтворено роботу "Енергія II", написану в 1991 році художником-графіком, лауреатом Національної премії України ім. Шевченка Андрієм Чебикіним. На конверті до марки представлена його ж ілюстрація до збірки "Опале листя" Івана Франка.

Кількість марок в одному аркуші - 9 (3х3). Тираж кожної марки - 130 тис. примірників. Вартість маркового листа 81 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверт - 4 грн, картки - 4 грн. Вартість конвертів зі спецпогашенням та картаксимумів становить 18,80 грн.