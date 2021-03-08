Весна не поспішає: синоптики розповіли яким буде перший тиждень березня

1 березня синоптики прогнозують у західних, вдень в північних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла, в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У перший тиждень весни, 1-7 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями та тепла погода, однак до кінця тижня вона погіршиться – у більшість областей прийдуть опади та значне зниження температури. Про це повідомляє Укргідрометцентр, розповідає Час-Дій.

2-3 березня в Україні буде без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 2 березня у східних областях та в Карпатах 0-6° морозу, вдень 2-8° тепла, на Прикарпатті, 3 березні і на півдні Одещини до 12°.

4 березня також буде без опадів, 5-7 березня в більшості областей, невеликі, 6 березня помірні опади. Температура 4-5 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла (на півдні 4 березня і на заході до 12° тепла), 6-7 березня зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 0-5° тепла.