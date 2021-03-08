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З вчителями на пенсії хочуть укладати контракти щодо роботи

16 февраля, 00:00  Социальная  Украина

 

На розгляді Верховноі? Ради знаходиться проєкт закону, яким пропонується виключити норми законодавства щодо припинення безстрокового трудового договору з учителями, які досягли пенсіи?ного віку, та укладання трудових договорів строком від одного до трьох років.

 

Пенсії, вчителі, виплати, вік,

 

Про це йдеться у листі голови парламентського Комітету з питань освіти і науки Сергія Бабака у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти і науки.

 

Окрім того, законопроєктом запропоновано виключити норми щодо припинення безстрокового трудового договору з керівниками шкіл та укладання з ними трудових договорів строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік).

 

За інформацією голови профільного комітету 4 листопада 2020 року Комітет з питань освіти, науки та інноваціи? розглянув вищезазначении? законопроект та спираючись на експертні висновки, а також на висновки відповідних комітетів Верховноі? Ради, ухвалив рішення про повернення проєкту закону на доопрацювання.

 

Наразі законопроект включено до порядку денного п’ятоі? сесіі? Верховноі? Ради дев’ятого скликання.

 

П’ята сесія Верховної Ради України розпочалася 2 лютого та триватиме до липня 2021 року.

 

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