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Фахівці назвали поради як відновитися на ранок після новорічного застілля

01 января, 11:00  Социальная  Украина

 

Застілля і ріки шампанського – не можуть не дати про себе знати 1 січня. Ми зібрали топ-8 рекомендаціями, які будуть особливо актуальний в перший день Нового 2020 року!

 

Рецепти від похмілля, як вижити після Нового року, як прийти в себе, застілля, 1 січня, новий рік

 

Як "вижити" вранці після зустрічі нового року:

 

№1 Магічні вітаміни

 

Отже, ввечері радимо прийняти ударну дозу вітамінів групи B (а це близько 50-75 мг). Це вважається прямо-таки "магічним засобом", що допомагає організму відновлюватися зсередини протягом всієї ночі! Не можете випити ввечері, тоді прийміть вітаміни вранці. Також можете взяти одну капсулу вітаміну С.

 

№2 Вода - ваш друг!

 

Пам'ятайте золоте правило - чим більше п'єте води, тим краще! Це прискорює обмін речовин в організмі. До речі, краще всього засвоюється і найбільш благотворно діє вода кімнатної температури (навіть трохи тепла) з соком лимона.

 

№3 Відмовтеся від кави

 

Вижити будь-якою ціною: як відновитися на ранок після новорічної вечірки

 

Улюблена кава тільки додатково зневоднить організм (фото: unsplash.com/@drewcoffman)

 

А ось про улюблену чашку гарячої кави доведеться в цей день забути! Вважається, що після ударної дози алкоголю "ніщо не допоможе краще, ніж кава". Так, вона допомагає підбадьоритися і трохи прийти в себе. Але в дійсності кофеїн ще більше зневоднює організм! Так що бажано пропустити улюблений ранковий ритуал. Краще замініть каву трав'яним чаєм, наприклад, з ромашкою або м'ятою. Ці трави мають заспокійливий ефект.

 

№4 Сніданок обов'язковий

 

Сніданок в принципі обов'язковий кожен день! А в день після вечірки - тим більше. Вранці бажано зарядитися буквально подвійною дозою фруктів. Вони допоможуть поповнити запас вітамінів і мінералів (калій, магній, електроліти), а також дадуть заряд глюкози. Лінь або немає часу на повноцінний сніданок? Тоді приготуйте собі хоча б банановий шейк з молоком з мигдалю.

 

№5 Ранкова зарядка

 

Вижити будь-якою ціною: як відновитися на ранок після новорічної вечірки

 

Спокійна йога або розтяжка - ідеальний спосіб відновити циркуляцію крові в организиме

 

Так-так, і за заряд бадьорості потрібно буде знайти час. Зробіть хоча б легку розминку, а також розтяжку. Це поліпшить циркуляцію крові в організмі і наситить його киснем.

 

№6 Біфідобактерії приходять на допомогу

 

Біфідобактерії - саме воно для налагодження роботи шлунку і кишечника. Так що випийте склянку кефіру або йогурту днем.

 

№7 Прийміть душ зі злегка прохолодною водою

 

№8 Доглядові процедури

 

І нарешті послідкуйте за шкірою тіла, а особливо - обличчям. Так ви додатково забезпечите шкіру від пересушування, наситите її мікроелементами. Скористайтеся маслом або жирним кремом для тіла, зробіть маску для обличчя. Після неї нанесіть заспокійливий зволожуючий крем.

 

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