Масового святкування Нового Року в ресторанах не буде не тільки через обмеження, - Микола Спірідонов

Заборони, які б діяли на роботу ресторанів новорічної ночі, не вплинули би на обмеження святкування. Про це заявив політолог Микола Спірідонов.

«Я вважаю, що рішення правильне, бо якщо люди хочуть провести Новий рік в ресторані, то їм важко це заборонити. Що стосується спалаху коронавірусу, то я не впевнений, що в ресторані більше шансів заразитися, ніж в магазині. Тут немає проблеми з цієї точки зору, але мені здається, що масового святкування в ресторанах не буде і з фінансових причин, і через обмеження, про які говорилося перед цим», - сказав Спірідонов у коментарі «Слово і діло».

За його словами, обмеження, які анонсувалися раніше, ускладнили планування роботи для бізнесу і були неефективними.

«Це створило умови, за яких неможливо нормально підготувати стратегію, бо немає ніякої аналітичної роботи і як в таких умовах прийняти рішення, якщо говорити про бізнес. Звісно, це позначиться на роботі в будь-якому разі», - вважає Спірідонов.

Політолог зазначив, що ризики зараження коронавірусом залишаються в разі недотримання профілактичних заходів.

«Теоретично, мають дотримуватися заходи, звісно: і маски, і дистанція. Я думаю, що, коли люди відпочивають - їх це мало хвилює, тому це залишиться на папері. Й ми це вже побачили під час відкриття новорічної ялинки в Києві у День Святого Миколая», - додав він.