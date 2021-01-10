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Масового святкування Нового Року в ресторанах не буде не тільки через обмеження, - Микола Спірідонов

25 декабря, 17:00  Социальная  Украина

 

Заборони, які б діяли на роботу ресторанів новорічної ночі, не вплинули би на обмеження святкування. Про це заявив політолог Микола Спірідонов.

 

Святкування, політолог, Микола Спірідонов, новий рік, обмеження, карантин, пандемія, коронавірус

 

«Я вважаю, що рішення правильне, бо якщо люди хочуть провести Новий рік в ресторані, то їм важко це заборонити. Що стосується спалаху коронавірусу, то я не впевнений, що в ресторані більше шансів заразитися, ніж в магазині. Тут немає проблеми з цієї точки зору, але мені здається, що масового святкування в ресторанах не буде і з фінансових причин, і через обмеження, про які говорилося перед цим», - сказав Спірідонов у коментарі «Слово і діло».

 

За його словами, обмеження, які анонсувалися раніше, ускладнили планування роботи для бізнесу і були неефективними.

 

 «Це створило умови, за яких неможливо нормально підготувати стратегію, бо немає ніякої аналітичної роботи і як в таких умовах прийняти рішення, якщо говорити про бізнес. Звісно, це позначиться на роботі в будь-якому разі», - вважає Спірідонов.

 

Політолог зазначив, що ризики зараження коронавірусом залишаються в разі недотримання профілактичних заходів.

 

«Теоретично, мають дотримуватися заходи, звісно: і маски, і дистанція. Я думаю, що, коли люди відпочивають - їх це мало хвилює, тому це залишиться на папері. Й ми це вже побачили під час відкриття новорічної ялинки в Києві у День Святого Миколая», - додав він.

 

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