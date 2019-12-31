Рік Щура: що потрібно знати про особливості святкування

2020 рік буде високосним, але попри це, неприємності не торкнуться вас до тих пір, доки ви себе від них відгороджуєте. В тому числі правильною зустріччю майбутнього року – року Білого металевого Щура, якого вважають мудрою, запасливою, хоча і дещо підступною та хитрою твариною.

Рік Щура - прекрасний час для нових справ, подорожей та переїзду у нове помешкання. Щурик завжди прагне туди, де краще та затишніше і принесе удачу тим, хто попри все прагне досягнути мрій

Називати прийдешній рік роком Щура – це ініціатива укладачів китайського гороскопу та прибічників східної філософії. Не варто сприймати надто серйозно поради, які він пропонує. Проте все ж вони мають у собі логічне зерно, тому пропонуємо взяти їх на замітку – принаймні так ви зустрінете Новий рік цікаво.

Отож, ми зібрали чимало порад про особливості прийдешнього щурика за китайським календарем та, звісно, знайшли кілька цікавинок щодо вбрання, у якому рекомендують зустрічати рік.

Щурик за китайським календарем

Щур, на думку знавців китайського гороскопу, – це символ хитрості, наполегливості, товариськості, хоча він трохи скупий, неспокійний та нервовий. Щурик має гарну інтуїцію та може прилаштуватися під будь-які умови.

У рік щура радять гарненько економити, відкладати гроші, які потім принесуть гарний дохід, переїжджати у нове помешкання та покращувати умови життя. Саме цього року легше буде звикнути до нових умов життя.

Білий металевий Щур символізує амбіційність, самолюбство, цілеспрямованість та впертість, прагнення до багатства, працьовитість та непередбачуваність.

Що можна ставити на стіл цієї новорічної ночі, а чого уникати?

За китайським гороскопом, Щурик любить поїсти, але віддає перевагу простим частуванням.

Тому найважливіше – принцип розумного розподілу і практичність у новорічному меню. Цей Новий рік – не привід влаштовувати розкішний стіл з десятків екзотичних страв. Краще нехай наїдків буде небагато, але ви вигадаєте якусь цікаву страву.

Десерти краще купувати (або пекти) без кориці і ванілі, бо ці спеції мають дуже різкий аромат, який не подобається щурикові. Також не варто ставити на стіл мариновані і засолені овочі та надто ароматні спеції та приправи. Натомість, краще оформити тарілку з кількома видами горіхів – цей гризун особливо їх любить. А ще "задобрити" щурика можна, додавши до меню сирну тарілку.

Смажені та жирні частування, а також перші страви теж під забороною цього вечора. Зате щурик вітає м’ясні страви, окрім телятини і холодця, але прохолодно ставиться до риби. За китайським календарем, Бик, який буде покровителем 2021 року, перевіз Щура на спині через річку до Будди. Тому пригощатися телятиною у ніч на перший день року щурика буде якось не комільфо.

Найкращими стравами будуть салати з рису, запечена картопля, свіжі та варені овочі, а також м'ясо кролика та птиці.

Можна поставити на стіл класичні для новорічної ночі мандарини, апельсини, банани, ананаси та ківі. З десертів господаря року порадують штоллен, цукрове печиво, пряники, кекси та запіканки.

Міцний алкоголь щурик не любить, тому не варто вживати горілку та віскі. Цікаво, але каву гризун теж не полюбляє, а от чай йому до душі.

У чому зустріти рік Щура

Цього новорічного вечора правильним вважатиметься вбрання за принципом: менше яскравих кислотних кольорів, картатості і розмаїтості. Краще – елегантна класика, вишуканість та стриманість, максимум – трохи блиску.

Астрологи радять обирати певний колір вбрання залежно від того, чого саме ви хочете досягнути у 2020 році. Приміром, для росту заробітку одягайте білий одяг, якщо хочете зустріти любов, обирайте світло-сірий або сріблястий.

Гарним вибором будуть вбрання молочного, кремового, світло-жовтого, попелястого, пісочного. А от аксесуарів та тваринних принтів на одязі варто уникати.

Що дарувати на Новий рік Щура

Аби той, кому ви даруєте презент, був успішним протягом усього майбутнього року, потрібно обрати подарунок білого чи світлого кольорів або якусь металеву річ.

Ще можна подарувати рукавички або гаманець з кількома монетами або купюрами всередині.

Які подарунки під забороною

На Новий рік Щура не можна дарувати живих кошенят, а також статуеток, картин або м’яких іграшок у вигляді котів. Парфуми та ароматичні засоби теж опинилися під забороною, бо щурик не терпить різких запахів. Гризун не любить водних процедур, тому мило, шампунь та набори для душу не варто дарувати.

Не зрадіє господар року ножам, виделкам, ножицям. Не варто дарувати годинник (до розлуки і закінчення щасливого життя), дзеркало (може забрати красу і молодість), прикраси з перлами (до сліз), ланцюжок (до розлуки), шарф (до розриву стосунків).

Новорічні прикмети від Щурика для всіх знаків зодіаку

Для Овнів 2020 рік буде продуктивним у контексті професійних здобутків та досягнень. Усі заплановані проєкти та справи здійсняться.

Для Тельців щурик принесе гарні заробітки та можливість переїхати у нове житло.

На Близнюків очікує романтична зустріч, яка, не виключено, стане союзом на все життя.

Раки матимуть успіх у фінансових інвестиціях та у бізнес-проєктах.

Левам вдасться розкрити свої творчі здібності та таланти.

А для Дів прийдешній рік буде вдалим для зрушень в особистому житті та у професійній галузі.

Терезам варто очікувати спокійного і врівноваженого року, який стане ідеальним часом для завершення розпочатих справ.

Для Скорпіонів рік стане по-справжньому вдалим і у фінансових справах, і у сердечних.

Стрільці матимуть прекрасні результати у роботі та високу довіру керівництва. Навесні варто знизити навантаження, дати собі час на відпочинок.

Козерогам пощастить у професії та в особистому житті. До того ж, можна отримати додаткову освіту у ВНЗ або зайнятися самоосвітою.

Водоліїв щурик надихне на нові подорожі.

Для Риб відкриються нові перспективи у всіх життєвих аспектах. Головне – докласти максимум зусиль, аби досягнути бажаного.

Звісно, серйозно сприймати подібні прогнози, рекомендації експертів та астрологів не варто. Так само не варто накручувати себе, налаштовувати на погане, адже ми знаємо – до чого прагнеш, це і притягнеш до себе. Отож, будемо оптимістичними, натхненними та щасливими у будь-який рік – на цей раз у рік Щура.

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