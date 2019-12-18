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33 сім’ї переселенців отримають квартири, - Гончарук

11 декабря, 18:30  Социальная  Украина

 

33 сім’ї переселенців отримають нове житло. На це Кабмін виділить додатково 13 млн грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

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Він зазначив, що уряд схвалив єдиний механізм надання допомоги та соцзахисту людям, які були позбавлені волі в результаті агресії Росії проти України.

 

«Відразу після повернення вони зможуть отримати всі види необхідної допомоги, зокрема тимчасове житло і одноразову допомогу в 100 тис. грн кожному», – сказав Гончарук.

 

Раніше Кабмін вже виділяв 40 млн грн на житло переселенцям-учасникам АТО. Ці гроші залишилися від конфіскованих коштів та коштів, які були отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення.

 

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