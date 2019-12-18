ЗНО з математики хочуть зробити обов’язковим

В Міністерстві освіти вважають, що у школярів є проблеми з математики, тож з 2021 року планують зробити ЗОН з цього предмета обов’язковим. Про це розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За її словами, оцінювання “буде дворівневим”.

“У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є по знанням з математики”, – зазначила Новосад в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Міністр пропонує “побороти страх дітей перед математикою” через зміну методик викладання.

“Ми маємо загалом побороти страх дітей перед математикою – це має стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний зміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі”, – впевнена Новосад.

Міністр також закликала не розглядати “як велику трагедію” результати дослідження освітніх досягнень учнів PISA, згідно з якими Україна опинилася на позначці “нижче середнього” серед 79 країн.

“Треба бачити також великий позитив, що наші результати є більш-менш хорошими. Так, у читанні та природничих науках вони незначно нижчі, ніж у середньому в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. Це не найгірші результати, які показали 78 країн, що представлені у звіті. Про це важливо говорити, тому що фарбуватися у чорне – теж не вихід. Але, безперечно, PISA показала, що у нас є окремі величезні проблемні точки, які ми маємо визнати, прийняти и напрацювати план дій. Мова йде про математику. Це та галузь, по якій ми показали погані результати. 36% наших учнів, п’ятнадцятирічних підлітків, не досягають навіть базового рівня”, – заявила Новосад.

У зв’язку з цим в міністерстві можуть переглянути програми навчання, а також думають над можливістю додати години на вивчення математики.

Згідно з дослідженням Міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів (PISA), Україна опинилася на позначці “нижче середнього” серед 79 країн. Так, 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня з математики, 26,4% не досягають базового рівня з природничих наук і мало читають для задоволення.

У 2019 році тільки одна випускниця в Україні здала всі три тести ЗНО на 200 балів.