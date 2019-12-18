З’явилось відео, як дим від лісових пожеж накрив Сідней (ВІДЕО)

Міста не видно, у людей в будинках спрацьовує пожежна сигналізація – Сідней накрило димом від лісових пожеж, які палають уже місяць.

Вогненний фронт неподалік Сіднея розтягнувся на 60 км, а дим фіксується навіть у 2000 км від узбережжя. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан, повідомляє Reuters.

Забруднення повітря настільки сильне, що у людей в будинках спрацьовують датчики пожежної сигналізації, а поромне сполучення в порту і поруч з ним вдень ??призупиняється: місцеві визначні пам'ятки просто не видно.

Останній "димний" місяць місцеві жителі і влада називають безпрецедентним. Екологи кажуть, що через зміни клімату ліс тепер пересихає більше, ніж у минулі роки. Вигоріло вже більше 1 млн га.

Показники індексу якості повітря в Сіднеї в деяких районах міста в 11 разів перевищували небезпечне порогове значення.

Офіційного наказу про евакуацію немає, але багато хто з місцевих жителів у найкритичніших районах виїжджають з будинків. Багато хто в мегаполісі рятується масками для дихання.

У штаті Новий Південний Уельс очікується, що найближчим часом температура підніметься вище 40 градусів за Цельсієм. У районі оголошено надзвичайний стан, передає Euronews.

Міністр з надзвичайних ситуацій штату заявив, що поточний тиждень через погодні умов може стати найнебезпечнішим.

Нагадаємо, що раніше Сідней вже затягувало димом через масштабну лісову пожежу. Вогонь вирував на 150 гектарах лісу. Медики попередили жителів Сіднея про серйозну небезпеку через високу температуру і гар у повітрі.

Також повідомлялося, що в США через лісову пожежу евакуювали кіностудію Warner Brothers. У районі Лос-Анджелеса горіли ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios, а також Гриффіт-парку.