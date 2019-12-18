119 пацієнтів будуть лікуватися за кордоном за державні кошти, - МОЗ

Закордоном лікуватимуть тих, кому не можна допомогти в Україні. Уряд виділив додатково на програми лікування в іноземних клініках 233 млн. грн.

119 пацієнтів, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за кошти Державного бюджету України. Таке рішення прийнято на засіданні Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном 5 грудня.

60 українців, серед них 4 дитини, будуть направлені для проведення трансплантації нирки. 9 пацієнтам профінансовано лікування шляхом проведення трансплантації печінки, 4 українцям оплачена трансплантація серця. Також прийнято рішення щодо направлення та оплату проведення трансплантації кісткового мозку 46 пацієнтів, у тому числі 12 дітей.

До іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються пацієнти для отримання медичної допомоги переважно при онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювання та вроджених аномаліях розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що за бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 було передбачено 689 948,9 тис. грн., що дало змогу здійснити фінансування лікування 320 громадянам, які потребували лікування за кордоном.