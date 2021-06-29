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Новий транш для України залежить від проведення реформи правосуддя, - представник ЄС

08 июня, 15:00  Экономическая  Украина

В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя.

В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя.

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи прогрес України у виконанні умов угоди про отримання макрофінансової допомогипише Українська правда.

 

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету. "Але головне з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.

 

Представниця ЄК також підкреслила, що до головних вимог варто було би зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ. "Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.

 

Катаріна Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.

 

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