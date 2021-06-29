Новий транш для України залежить від проведення реформи правосуддя, - представник ЄС

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи прогрес України у виконанні умов угоди про отримання макрофінансової допомоги, пише Українська правда.

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету. "Але головне з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.

Представниця ЄК також підкреслила, що до головних вимог варто було би зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ. "Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.

Катаріна Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.