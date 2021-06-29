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Україні необхідно почати переходити на багаторівневу пенсійну систему, - експерт

07 июня, 09:00  Экономическая  Украина

Україні потрібно якнайшвидше перейти на накопичувальні рівні пенсійної системи, бо без цього в майбутньому державі потрібно буде покривати весь обсяг пенсій з бюджету. Про це розповів економіст Андрій Новак.

Україні потрібно якнайшвидше перейти на накопичувальні рівні пенсійної системи, бо без цього в майбутньому державі потрібно буде покривати весь обсяг пенсій з бюджету. Про це розповів економіст Андрій Новак.

"На сьогодні, за словами міністра соцполітики, з 1 червня проходить певна індексація пенсій, яка стосуватиметься приблизно 1 млн пенсіонерів. Нагадаю, що у нас майже 12 млн пенсіонерів, тобто кожен 12-й пенсіонер отримає індексацію, в середньому вона буде проведена на 8-17% для різних категорій пенсіонерів", — сказав вінпередає 24 канал.

 

За словами Новака, Україні потрібно якнайшвидше перейти на багаторівневу пенсійну систему.

 

"Якщо в цілому говорити про пенсійну систему, то я вважаю, що в Україні потрібно якнайшвидше перейти на накопичувальні рівні пенсійної системи: другий рівень обов'язковий - накопичувальний рівень як відсоток від вашої зарплати, третій — добровільний. Оскільки без цього з нашою однорівневою солідарною пенсійною системою через 10-15 років ми зіткнемося з ситуацією, коли майже весь обсяг пенсій потрібно буде покривати з державного бюджету.

 

Дефіцит Пенсійного фонду буде таким великим, що відпаде сенс його існування як такого, тому що все одно пенсії будуть виплачуватися з держбюджету. При однорівневій солідарній пенсійній системі ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду неможливо ніколи", — сказав він.

 

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