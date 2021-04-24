До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет

Мінцифра реалізує державну програму «Інтернет-субвенція» — впродовж 2021 року до оптичного інтернету будуть підключені понад 6 тис. соціальних об’єктів, серед яких лікарні, школи та бібліотеки у більш як 3 тис. сіл. Кожен може долучитися до його реалізації у своїй громаді.

«Ми вже працюємо над тим, щоб до кінця року понад 1 млн українців вперше отримали можливість підключитись до оптичного інтернету. Це фіксований швидкісний інтернет, найбільш сучасний, надійний та безпечний», — зазначає Федоров.

Українці можуть впливати на процес отримання фінансування для підключення певного села до оптичного інтернету, зробивши 3 кроки:



- Переконатися, що в їхньому селі або селищі немає оптичного інтернету.

- Розказати місцевим провайдерам про можливість отримати державне фінансування для розширення мережі оптичного інтернету. Далі провайдер повинен звернутися до керівництва громади, щоб розрахувати вартість послуг.

- Проконтролювати, щоб голови територіальних громад подали заявку для участі в проєкті → https://bb.gov.ua.

«Кожну заявку ми ретельно перевіряємо. Тож 500 млн грн, які вже закладені в держбюджеті на реалізацію проєкту, будуть розподілені максимально відкрито та прозоро, враховуючи ціну і соціальний ефект», — зазначає Федоров.

Ці кроки дозволять отримати фінансування на оплату послуг провайдерів. Головна мета Мінцифри зараз — за наступні три роки забезпечити доступом до швидкісного інтернету 95% українців. Завдяки цьому вони зможуть скористатися державними послугами, які 100% будуть доступні онлайн.