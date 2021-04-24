В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод

У Житомирі в травні розпочнеться будівництво сміттєпереробного заводу, що має стати першим подібним проектом в Україні. Про це розповів директор групи компаній “Ґрін Бін Україна” Євгеній Барах.

“Завод буде побудований разом з хорватськими партнерами Тehnix — це відомий завод-виробник обладнання для сміттєпереробних заводів у Східній Європі, понад 60 заводів уже збудовані і функціонують. Ми обрали технологію з огляду на те, що вона не передбачає жодного спалювання і викидів у навколишнє середовище. Завдячуючи переробці, ми будемо досягати виготовлення такої продукції, як компост, RDF-пальне — альтернатива вугіллю і джерело теплоенергії, плюс вторинна сировина, завдяки сортуванню”, — пояснив Барах, пише УНН.

За його словами, на підприємстві буде дві ліні: лінія сортування і лінія компостування. Загальний обсяг переробки за рік буде становити 500 тисяч кубів сміття.

“Це близько до загального обсягу міста Житомир. Плануємо розпочати роботу вже у травні цього року, і завершити будівництво і введення в експлуатацію упродовж січня-березня наступного року”, — розповів Барах.

Проект фінансується виключно за рахунок приватних інвестицій — жодної копійки не взято з державного чи місцевого бюджетів. Директор групи сподівається, що цей проект стане зразковим для всієї України.

“Ми хочемо на прикладі Житомира зробити повний цикл. Ми вже почали збирати сміття, для цього закупили абсолютно нову техніку, сміттєвози, для вивезення негабаритного сміття у нас теж є окремі автомобілі. Таким чином, перший проект ми вже запустили, другий проект — це сміттєпереробний завод, над третім проектом працюємо, це — фільтраційна станція на існуючому полігоні, яка зменшить і трансформує фільтрати, які утворюються на полігоні, оскільки сміття, яке десятиліттями не вивозилось, воно теж продукує цей фільтрат. Тобто, на прикладі Житомира ми хочемо зробити повний цикл всіх дій поводження з побутовими відходами. Наступне — можна тоді вже масштабувати його в інших регіонах України”, — повідомив Барах.