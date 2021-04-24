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Ми можемо показати світові, що таке цифрова трансформація, - міністр

19 апреля, 09:00  Экономическая  Украина

Україна стала першою державою у світі, яка прирівняла електронний паспорт до паперового на законодавчому рівні. Нашим досвідом цікавляться багато країн, які перебувають на шляху цифрової трансформації. Наразі всі активно вивчають досвід України, адже за документами в смартфоні — майбутнє.

Україна стала першою державою у світі, яка прирівняла електронний паспорт до паперового на законодавчому рівні. Нашим досвідом цікавляться багато країн, які перебувають на шляху цифрової трансформації.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоровйдеться на сайті Міністерства.

 

“Зараз світ активно вивчає досвід України, у тому числі Apple. Компанія працює над патентом і наполягає, що в майбутньому всі документи будуть в електронному вигляді. Якщо вони отримають патент у цьому напрямку, то перша країна у світі з цифровими паспортами точно буде їм цікавою. Ми можемо показати світові, що таке цифрова трансформація”, — розповів очільник Мінцифри.

 

За його словами, електронні паспорти дають українцям багато переваг. Зокрема, відкриття рахунку, подорожі Україною, поштові послуги та безліч інших сервісів можна отримати швидко та зручно завдяки паспорту у смартфоні. А з 23 серпня цього року на законодавчому рівні е-паспорти стануть повним аналогом паперового та пластикового. І користувачі Дії більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають.

 

Він зазначив, що цифрові паспорти навіть більш захищені, ніж паперові чи пластикові аналоги. Адже Дія не зберігає персональні дані, а лише відображає те, що є в реєстрі. У застосунку немає окремої бази даних, яку можна зламати. 

 

“Дія працює як монітор телевізора — просто відображає інформацію, яка вже є в реєстрах. Ми будуємо архітектуру застосунку так, щоб Дія була безпечна. Навіть проводили Bug Bounty й пропонували винагороду 1 млн гривень тому, хто знайде вразливості в застосунку, але нікому це не вдалося. Нещодавно хакери зламали Clubhouse та Facebook, і мільйони даних користувачів потрапили в мережу. Однак із Дією така ситуація неможлива”, — зазначив Михайло Федоров.

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