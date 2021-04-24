Українські стартапери залучили рекордні інвестиції у 2020 році

Стартапи українців привертають все більше уваги інвесторів. У 2020 році обсяги інвестування досягли нового рекордного максимуму. У 2020 році в українські або створені в Україні стартапи інвестори вклали рекордну суму – 571 мільйон доларів. Йдеться і про венчурні, і про приватні інвестиції.

У 2020 році у форматі стартового капіталу було інвестовано 42 мільйони доларів. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді як обсяг капіталовкладень на рівні угод серії "А" виріс в понад 4 рази та досягнув позначки в 119 мільйонів доларів,повідомляє 24канал.





Українські та іноземні інвестори проводять досить різну інвестиційну політику. Міжнародні фонди зазвичай вкладають кошти в можливості швидкого росту на стадії А та інших етапах. Натомість українські інвестори більше схильні вкладати кошти в стартапи на початкових раундах.

Левову частку інвестицій отримали кілька глобальних компаній. Стартапи були засновані українцями, але в Сполучених Штатах Америки. Важливим аспектом також є те, що ці компанії покладаються на українські технічні команди.

Українські компанії, які досягли успіху у світовому масштабі, продовжують приваблювати стратегічних гравців на ринку інвестицій. Це вже дає результати, оскільки вони почали приносити дохід першим спонсорам.

Компанії, які отримали кошти від інвесторів:

airSlate (у 2020 році стартап отримав 40 мільйонів доларів інвестицій);

Creatio (компанія закрила угоду на 68 мільйонів доларів);

GitLab (стартап оцінили в 6 мільярдів доларів у 2020 році, коли був організований вторинний продаж на 195 мільйонів доларів);

Restream (інвестування серії "А" – 50 мільйонів доларів).

За даними AVentures Capital, низка українських стартапів вже зараз мають звання "єдинорогів".

Йдеться про наступні компанії з українським корінням: Gitlab, Bitfury, Grammarly.







Що таке «єдиноріг» мовою венчурного бізнесу?

Єдиноріг – це термін, який використовують в індустрії венчурного капіталу для опису стартапів, вартість яких становить понад 1 мільярд доларів.